Allahabad HC ordonne au Bajaj Hindusthan de régler les paiements de la canne de la saison dernière ainsi que les intérêts de 15 % d’ici mars 2022

Prenant une vue sévère sur les cotisations en suspens des producteurs de canne à sucre dans l’Uttar Pradesh, le banc de Lucknow de la Haute Cour d’Allahabad a ordonné à Bajaj Hindusthan Sugar, le plus grand défaillant parmi les usines, d’acquitter les cotisations des producteurs de canne à sucre de ses cinq zones d’usine à Gola Gokaran Nath , Khambhar Khera, Palia Kalan, Barkhera et Maqsoodapur avant le 31 mars 2022, ainsi qu’un intérêt de 15 % par an sur le retard de paiement.

Le banc a également ordonné que si la société ne parvenait pas à régler les cotisations d’ici le 31 mars, le commissaire de la canne à sucre procéderait à la délivrance d’un certificat de recouvrement aux collecteurs et aux magistrats de district concernés, auquel cas ces fonctionnaires seraient dans l’obligation de recouvrer les cotisations en exercer tous les moyens autorisés par la loi, y compris des actions coercitives contre la société et ses administrateurs.

Un banc de juges de division Rajan Roy et Suresh Kumar Gupta a adopté l’ordonnance, éliminant un tas de requêtes en justice déposées par des producteurs de canne à sucre, demandant leurs cotisations de canne à sucre qui n’ont pas été payées par Bajaj Hindusthan. Alors que la société exploite 14 sucreries dans l’État, les pétitionnaires sont des producteurs de sucre qui ont vendu leur canne à ces cinq sucreries de l’État uniquement.

Le banc a également demandé au commissaire à la canne à sucre d’évaluer la capacité financière de l’entreprise avant de réserver ou d’attribuer des surfaces de canne aux moulins de l’entreprise pour la prochaine saison de broyage.

« Le commissaire de la canne à sucre serait dans l’obligation d’examiner sérieusement le manquement persistant de l’entreprise à cet égard, ainsi que d’évaluer sa capacité financière à payer les cotisations de la canne à sucre et de prendre dûment en considération cet aspect avant de réserver ou d’attribuer une zone de canne à l’entreprise pour la prochaine saison de broyage, ainsi que d’autres facteurs », a déclaré le tribunal.

D’accord avec HP Srivastava, l’avocat permanent en chef supplémentaire de l’État a déclaré que toute mesure coercitive, si elle était prise par l’État, irait finalement à l’encontre des intérêts des producteurs de canne à sucre, la magistrature a ordonné que la société efface toutes les cotisations des agriculteurs. , assorti d’un intérêt de 15 % par an de retard de paiement sur le principe du « premier approvisionnement, premier paiement », positivement au 31 mars.

« Considérant l’ensemble des faits et circonstances évoqués ci-dessus, notamment l’intérêt des agriculteurs, afin que d’une part les sucreries puissent continuer à fonctionner et d’autre part, les agriculteurs de la zone puissent vendre leur la récolter et en tirer des bénéfices, nous sommes d’avis que toute orientation vers des mesures coercitives contre l’entreprise pour le recouvrement des cotisations dans le scénario actuel à ce stade ne servira pas les intérêts des pétitionnaires », a observé la magistrature.

On peut mentionner qu’au 23 décembre 2021, Bajaj Hindusthan avait des cotisations en attente de plus de Rs 1700 crore pour la saison de broyage 2020-21. De plus, l’entreprise n’avait pas encore ouvert son compte pour la saison de broyage en cours. Alors qu’il avait acheté une canne d’une valeur de Rs 1 300 crore jusqu’au 27 décembre, ses cotisations (basées sur 14 jours) s’élevaient à Rs 815 crore. « Le groupe Bajaj n’a pas encore payé un seul centime aux agriculteurs au cours de la saison en cours. Tous les efforts sont déployés pour qu’ils acquittent d’abord les cotisations de la saison dernière sur le sucre produit cette saison », a déclaré un responsable, sous couvert d’anonymat.

