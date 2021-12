Allan apparaît sur la liste de souhaits des Roms, en plus de mauvaises nouvelles pour Everton, Benitez

Les choses vont de mal en pis pour le patron d’Everton, Rafa Benitez, car la Roma espère signer l’un de ses joueurs.

Les Toffees ont commencé la campagne avec brio, récoltant 10 points lors de leurs quatre premiers matches de Premier League. Mais Everton a depuis glissé vers le bas du classement avec des défaites décevantes.

Watford les a dépassés par cinq à Goodison Park, tandis que leur dernière sortie était une défaite 3-1 contre Crystal Palace.

L’impressionnant jeune Conor Gallagher a mis les Eagles en tête. James Tomkins a ensuite donné à l’équipe de Patrick Vieira un coussin de deux buts.

Le favori de Benitez, Salomon Rondon, en a retiré un pour Everton, mais un hurleur de Gallagher en retard a permis à Palace de gagner les trois points.

Il y avait aussi une controverse dans le camp d’Everton lorsque Benitez a fait venir Rondon pour Richarlison. L’international brésilien a été fâché par la décision, agitant les bras en l’air. Les supporters itinérants ont également fait connaître leurs sentiments en huant Benitez.

Les rapports suggèrent que le club du Merseyside envisage des remplacements de cadres. Le patron du derby Wayne Rooney est une option.

Pour aggraver les choses, le milieu de terrain central Allan pourrait quitter Everton en 2022. Sport Witness, citant des articles de la presse italienne, écrit que Jose Mourinho espère l’emmener à Rome.

Mourinho veut des joueurs avec « de la substance » et une « personnalité », et Allan fait l’affaire. Le joueur de 30 ans travaille dur et a une bonne capacité à gagner le ballon. Sa présence permet aux milieux offensifs d’avancer en se souciant moins des lacunes au centre du terrain.

Allan n’a pas été à son meilleur depuis le départ de Carlo Ancelotti en juin. Cependant, il pourrait encore faire un travail solide pour la Roma en Serie A.

Les contraintes financières signifient que les Roms ne pourraient se permettre un prêt de six mois avec option d’achat cet été. Ils auraient également besoin qu’Allan réduise son salaire hebdomadaire, qui s’élève actuellement à 70 000 £.

Benitez fait le point sur le transfert d’Everton

Pendant ce temps, Benitez a fait le point sur l’état d’avancement d’Everton avant la fenêtre de transfert de janvier.

« Quand j’ai parlé avec le propriétaire, le président et chef de la direction – presque tous les jours, nous parlons de ce que nous voulons faire et faisons déjà pour l’avenir », a déclaré l’Espagnol.

« Donc, nous ne parlons pas seulement du présent, nous sommes préoccupés par cela parce que nous voulons le faire, mais nous parlons de l’avenir et pensons à janvier.

« Pas seulement en janvier, après janvier, nous réfléchissons à ce que nous pouvons faire pour rendre l’équipe plus forte.

«Cette équipe utilisait 16 joueurs, nous devons donc nous assurer que nous sommes suffisamment forts. Pour ce mercato de janvier, nous devons être prêts, et pour l’avenir aussi.

« Les conversations sont assez positives et plus constructives sur ce que nous voulons faire, ce que nous faisons déjà maintenant et le soutien. »

