Allan Richard Long, deux femmes accusées d’abus sexuels sur enfants

Des décennies d’abus présumés d’enfants dans le Colorado – et peut-être dans de nombreux autres États – ont récemment abouti à l’arrestation de trois suspects. Mais selon les dossiers judiciaires obtenus par des journalistes locaux, les autorités étaient au courant des abus présumés depuis plus de 15 ans.

Allan Richard Long, 51 ans, fait maintenant face à 41 chefs d’accusation au total liés à des abus sexuels sur des enfants, indique un communiqué de presse du département du shérif du comté d’Arapahoe. Selon les forces de l’ordre, il a des « liens très spécifiques » avec la ville de Colorado Springs. Longtemps accusé d’avoir agressé sexuellement au moins sept enfants – y compris ses propres enfants – au cours d’au moins deux décennies.

Gingembre Delgado, le responsable de l’information du bureau du shérif, a ajouté que l’accusé avait peut-être commis des crimes d’abus sexuels sur des enfants au Kansas, au Wyoming et au Montana – et au-delà de ces États également – en raison de ses années de travail en tant que chauffeur de camion long-courrier. Maintenant, les autorités lancent un appel pour que toutes les victimes supplémentaires se manifestent.

Deux femmes ont également été arrêtées. Martha « Loni » Long, 52 ans, a été inculpé de quatre chefs d’agression sexuelle sur un enfant par une personne en situation de confiance, d’un chef d’inceste aggravé et d’un chef d’exploitation sexuelle d’un enfant. Rona Culler, 55 ans, a été inculpé de 10 chefs d’agression sexuelle sur un enfant dans le cadre d’un schéma d’abus, de cinq chefs d’inceste aggravé et d’un chef d’exploitation sexuelle d’un enfant.

Selon des documents judiciaires obtenus par KUSA, filiale de Denver NBC, les abus auraient commencé en 2001 et incluraient des enfants âgés de quatre à 17 ans. Une femme a déclaré à la police qu’elle avait été agressée depuis son enfance jusqu’à l’âge de 21 ans.

Les autorités ont été informées pour la première fois des abus allégués de Long en juillet 2004, lorsqu’un des enfants a dit à sa grand-mère qu’elle avait été « molestée » par l’accusé. Selon le rapport de KUSA, cette allégation a été transmise au Département des services familiaux du Wyoming. Cependant, aucun suivi de l’application de la loi n’a eu lieu, de sorte qu’aucune mesure d’application de la loi n’a été prise.

En juillet 2007, les forces de l’ordre du Colorado ont explicitement choisi de ne pas donner suite à d’autres abus présumés, a noté KUSA. Le père d’une victime présumée a signalé Long au bureau du shérif du comté d’Arapahoe, mais les documents judiciaires obtenus par la chaîne de télévision indiquent qu’un détective « semblait n’avoir pris aucune autre mesure dans cette affaire, sur la base de ses rapports ».

Selon KUSA, au moins six rapports supplémentaires ont été transmis entre mai 2009 et février 2015 au département des services sociaux du comté d’Arapahoe. Ces rapports concernaient soit Allan Long, soit Martha Long, et au moins un rapport contenait une allégation selon laquelle Allan Long avait de la pornographie juvénile – y compris des photos de filles de 4 ou 5 ans.

En février 2015, deux autres allégations d’abus sexuels sur des enfants ont été déposées auprès du service de police de Colorado Springs, a noté la filiale de NBC. Cette agence a brièvement enquêté avant que l’affaire ne soit « finalement classée inactive après avoir été incapable de contacter Allan », selon des documents judiciaires.

Lieutenant de police de Colorado Springs James Sokolik, a cependant déclaré à KUSA que son agence n’avait pas compétence et a classé l’affaire après avoir transmis les plaintes concernant Allan Long et Martha Long aux services de police de Castle Rock et d’Aurora, dans le Colorado.

Jeudi, le département du shérif a répondu à une demande de l’affilié local de FOX, KDVR, expliquant pourquoi les arrestations ont duré plus d’une décennie.

« Sur la base de notre examen des dossiers de cette affaire, il semble qu’en 2007, lorsque les enquêteurs du shérif enquêtaient sur cette affaire, certaines des victimes étaient très jeunes et ne voulaient pas divulguer, et les témoins clés n’ont pas répondu aux tentatives de l’enquêteur de contacter eux », a déclaré l’agence dans un communiqué. « L’enquêteur a estimé qu’il n’avait aucune raison probable de faire avancer l’affaire et a désactivé l’affaire en attendant le contact avec ces témoins. »

Citant les lois sur la protection de la vie privée de leurs États respectifs, les services sociaux du comté d’Arapahoe et le département des services familiaux du Wyoming ont refusé de commenter les cas dans l’impasse qu’ils auraient connus depuis des années lorsque KUSA leur a demandé d’expliquer les choses. Les autorités d’Aurora et de Castle Rock n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de la chaîne de télévision.

KDVR a indiqué que les enquêteurs souhaitent désormais entendre d’autres victimes potentielles. Par cette chaîne de télévision :

Si vous pensez être une victime ou si vous avez des informations sur Long, vous êtes prié de contacter l’enquêteur Andrew Fehringer au 720-874-4065 ou [email protected]

Allan Long et Martha Long doivent passer une audience préliminaire le 21 janvier 2022 dans le comté d’Arapahoe, selon les archives judiciaires en ligne. Une mise en accusation est fixée au 14 janvier 2022 pour Rona Culler.

