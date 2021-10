Allan Saint-Maximin a remercié le défenseur de Tottenham Sergio Reguilon pour sa rapidité d’esprit qui a permis de sauver la vie d’un fan lors de l’affrontement de Newcastle avec Tottenham.

Le choc de la Premier League à St James ‘Park, que les visiteurs ont remporté 3-2, a été suspendu pendant 20 minutes car une urgence médicale dans les tribunes est devenue apparente.

Reguilon a alerté l’arbitre de l’incident dans les tribunes

Le fan malade n’est pas stable et réactif, selon le club

Les actions rapides des joueurs, du personnel médical et des fans ont permis de sauver la vie du fan

La paire des Spurs Reguilon et Eric Dier ont joué un rôle clé pour s’assurer que le match soit arrêté et que l’homme soit rapidement soigné.

Les deux hommes ont reçu conjointement les honneurs de l’homme du match suite à leur réflexion rapide.

Reguilon a alerté l’arbitre Andre Marriner de l’incident tandis que Dier a sprinté vers la ligne de touche pour informer le banc et s’assurer que les médecins et un défibrillateur étaient rapidement sur les lieux.

Le jeu a repris après que le fan ait été stabilisé et transporté à l’hôpital, et le club du nord-est a confirmé plus tard dimanche soir que la personne était stable et réactive.

Saint-Maximin a remercié Reguilon sur les réseaux sociaux

« Nous avons entendu les fans crier », a déclaré Reguilon à Sky Sports après le match.

« J’ai vu un gars allongé. J’étais très nerveux. Je suis allé voir l’arbitre et j’ai dit : « Nous devons arrêter, nous ne pouvons pas jouer comme ça ».

« Maintenant, je pense qu’il va bien ? C’est plus important que tout. »

Après le match, le défenseur des Spurs a tweeté : « Le football n’est pas le plus important. Se rétablir rapidement. »

Répondant à son message, la star de Newcastle Saint-Maximin a déclaré : « Hier nous étions des adversaires mais surtout nous étions des êtres humains, merci pour ce que tu as fait frère. »

L’ancien ailier de Newcastle et Tottenham, David Ginola, qui a subi un arrêt cardiaque lors d’un match de charité en France en 2016, était présent au match en tant qu’expert à la télévision et a exhorté tout le monde à suivre une formation en RCR.

« [The incident] ramène des souvenirs très étranges », a déclaré l’homme de 54 ans dans le studio Sky Sports lors de l’arrêt.

«Je ne suis pas allé dans le pays depuis des années et vous avez une crise cardiaque dans le stade – c’est un peu bizarre.

«Je pense qu’un défibrillateur aide énormément. Avoir des personnes capables d’effectuer la RCR aide énormément. En fin de compte, nous devrions tous être capables de pratiquer la RCR pour nous entraider. »

