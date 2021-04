“ Allan Saint-Maximin est le Roy of the Rovers de Newcastle ” et l’équipe de Steve Bruce “ n’aura aucun problème ” si l’ailier français reste en forme

Newcastle United n’aura aucun problème à rester en Premier League et pourrait même profiter d’une bonne saison la saison prochaine s’il maintient l’homme vedette Allan Saint-Maximin en forme.

Le Français a été qualifié de “ Roy des Rovers de Newcastle ” alors qu’il menait la charge lors d’une victoire surprise sur West Ham en forme de Premier League samedi.

.

Allan Saint-Maximin a changé la donne pour Newcastle contre West Ham

Rares sont ceux qui auraient prédit une victoire pour l’équipe en difficulté de Steve Bruce contre une équipe en bonne forme de but et en quête d’une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Mais cela n’est pas allé au scénario à St James ‘Park samedi après-midi alors que les Hammers ont payé une série d’erreurs défensives shamboliques alors que les hôtes remportaient une superbe victoire 3-2 grâce à un but contre Issa Diop et à de nouvelles frappes de Joelinton. et remplace Joe Willock.

La victoire n’aurait pas été possible, cependant, sans Saint-Maximin qui a poursuivi son retour animé de blessure pour diriger le spectacle – littéralement – pour Newcastle.

.

West Ham a trouvé impossible de faire face à Saint-Maximin, qui était derrière chaque menace de Newcastle quand il était sur le terrain

Il ne fait aucun doute que l’équipe de Bruce a été pauvre ce trimestre, mais elle a subi sa juste part de problèmes de blessures, le plus important étant Saint-Maximin, qui a raté la majorité de la campagne avec des problèmes de cheville et de mollet.

Mais l’homme comparé à Paul Gascoigne et David Ginola est revenu juste au bon moment, Newcastle ayant enregistré des victoires consécutives pour la deuxième fois cette saison seulement pour élever le club de neuf points devant les trois derniers.

Et Danny Mills pense que l’équipe de Bruce évitera non seulement la baisse, mais profitera également d’une campagne décente la saison prochaine si l’ailier français «livewire» reste en forme… et ils parviennent à le garder dans la fenêtre de transfert estivale.

Il a cependant admis qu’ils étaient beaucoup trop dépendants de l’ancienne star niçoise.

S’exprimant pendant le match à St James ‘Park, Mills a déclaré sur talkSPORT: «C’est presque comme,’ donnez simplement le ballon à Saint-Maximin ‘, n’est-ce pas. C’est un peu Roy aux Rovers parfois de Newcastle.

«Qui va marquer? Eh bien, personne en dehors de Saint-Maximin, pour le moment. Il est la menace, il est le livewire qui entre et crée des opportunités.

.

Saint-Maximin n’a pas marqué contre West Ham mais a joué un rôle crucial dans leurs deux buts en première mi-temps

.

Saint-Maximin, qui a raté 13 matchs de Premier League cette saison en raison d’une blessure, a été remplacé en seconde période après une performance à bout de souffle contre West Ham.

«Saint-Maximin donne tellement de dynamisme à cette équipe de Newcastle, il ramasse le ballon et court sur les gens, il fait bouger les choses, il est une menace constante quoi qu’il arrive.

«Si vous le gardez en forme pendant toute la saison et si vous pouvez lui trouver un partenaire décent… c’est peut-être Callum Wilson si vous pouvez les faire travailler ensemble.

«Tout à coup, vous sentez que s’ils peuvent les mettre tous les deux sur le terrain et les garder tous les deux en forme, Newcastle n’aura aucun problème à dire et aucun problème la saison prochaine non plus.

«Newcastle fait ce qu’ils font, ils travaillent dur et ils comptent sur Saint-Maximin pour tant d’énergie et de prouesses offensives.

«Il ramasse le ballon sur la ligne médiane et il cherche à courir au but seul, souvent avec quatre ou cinq défenseurs! C’est une vraie menace et il cause des problèmes.

«Quand Newcastle aura Saint-Maximin dans l’équipe, c’est une équipe différente et ils auront toujours une chance.

«Mais vous ne pouvez pas continuer à compter sur les joueurs qui courent 50 verges pour un but, cela ne peut pas arriver. Il ne peut pas tout faire lui-même.