Allan Saint-Maximin insuffle de la joie à Newcastle sans inspiration comme Paul Gascoigne et David Ginola, l’ailier à couper le souffle est tout aussi amusant sur Twitter

Newcastle a une longue tradition de grandeur individuelle, des joueurs qui peuvent mener l’équipe seuls si nécessaire.

Des gars locaux Paul Gascoigne et Peter Beardsley aux importations françaises David Ginola et Hatem Ben Arfa, les saccades vont de l’avant scintillant, le genre qui se retrouvent sur les meilleurs rouleaux pour les années à venir, ont peut-être été plus courantes à St James ‘Park que partout dans l’ère de la Premier League.

Saint-Maximin vous rappelle ce qu’est le football

Nous jetterons même Nobby Solano là-dedans.

Un cynique suggérerait que c’est une tradition qui en dit plus sur le manque d’inspiration entourant le joueur vedette de Newcastle, une indication d’une dépendance excessive envers un homme.

Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute qui est ce dernier homme en ce moment, et il se trouve également qu’il est français: Allan Saint-Maximin.

L’ailier de 24 ans a été une lumière brillante sur un Tyneside sombre cette saison, donnant à l’armée Toon la plupart de leurs rares raisons de sourire.

Saint-Maximin aurait peut-être sauvé la saison de Newcastle en sept minutes

L’absence de Saint-Maximin après avoir contracté le coronavirus en novembre a vu l’équipe aspirée dans une bataille de relégation, tandis que son camée catalytique à Burnley dimanche aurait pu les en faire sortir.

Un but et une aide ont assuré une victoire de retour qui laisse Newcastle six points d’avance sur Fulham, 18e, avec un match en main.

«Où seraient-ils sans lui? Eh bien, c’est clair, mais aussi sans importance parce qu’ils l’ont. Verre à moitié plein, hein?

Non seulement Saint-Maximin a fourni la marchandise en termes de buts et d’assistances, mais il injecte du plaisir bien mérité aux Magpies.

Les fans de Newcastle seraient les premiers à affirmer qu’ils se classent parmi les équipes les moins divertissantes de la Premier League. Que ce soit la tactique de Steve Bruce ou une mauvaise gestion générale du club de la part du propriétaire Mike Ashley, nous laisserons cela pour le moment.

Une chose est sûre, c’est assez ennuyeux jusqu’à ce que Saint-Maximin ait le ballon. Soudainement, vous vous rappelez pourquoi vous regardez ce match de football nul après tout.

Saint-Maximin a une grosse boîte de trucs

Le modèle incessant de défense diligente et de passes prévisibles fait place à quelque chose d’excitant, de magique, quelque chose que Newcastle a toujours représenté en tant que club de football: une joie pure et sans faille.

Et pas seulement sur le terrain. Son jeu est le reflet de sa vision de la vie: l’ancien attaquant de Saint-Étienne, Monaco et Nice choisit de ne pas prendre les choses trop au sérieux.

Arrivé à Newcastle en 2019, Saint-Maximin a introduit l’armée Toon dans le monde des mèmes, célébrant souvent des victoires en utilisant le dernier clip viral sur Twitter.

Alors que la plupart des footballeurs sont simplement “ heureux pour les trois points, pour le suivant ”, Saint-Maximin se comporte comme un véritable être humain sur ses réseaux sociaux.

Il n’y a pas de meilleur exemple que son dernier tweet, qui met littéralement un fan d’Everton à la poubelle.

Si les fans neutres recherchent une raison pour soutenir la candidature de Newcastle, le spectacle de l’équipe ne facilite pas les choses. Beaucoup de ces joueurs n’appartiennent probablement pas à la Premier League.

Mais comme la base de fans passionnés de Newcastle et la stature du club, Saint-Maximin, la superstar non-conformiste et le meilleur type à tous les niveaux, est à sa place.