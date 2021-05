Allan Saint-Maximin parle de l’avenir de Newcastle United au milieu des liens de transfert et pourquoi il aime jouer avec Joe Willock

La star de Newcastle, Allan Saint-Maximin, s’est ouverte sur son avenir et espère que le club “ fera tout ” pour s’assurer qu’il ne sera pas enfermé dans une autre bataille de relégation la saison prochaine.

Le francais franc-tireur prospère sur Tyneside et enthousiasmé par le potentiel de cette équipe, mais insiste sur le fait qu’ils devraient faire beaucoup mieux qu’ils ne le sont.

Saint-Maximin a été l’une des rares lumières brillantes de Newcastle cette saison

S’exprimant dans une interview exclusive avec talkSPORT avant le dernier match du club à St James ‘Park de la saison, contre Sheffield United mercredi soir, il a déclaré: «Vous pouvez voir Callum Wilson, Miggy [Miguel Almiron], [Joe] Willock, Jonjo [Shelvey], donc nous commençons à avoir de très bons joueurs.

«Quand vous faites entrer autant de bons joueurs, vous commencez à vous sentir mieux, c’est ce que j’ai déjà dit. Si nous avons plus de joueurs comme Joe Willock, que nous venons de signer et qu’il a marqué six buts, cela peut changer tellement de choses.

«Newcastle, à mon avis, n’est pas au bon endroit. Nous ne voulons pas nous battre chaque année simplement pour être en sécurité. Nous devons essayer de nous battre pour les dix premiers et tout faire pour gagner un trophée.

Saint-Maximin est une arme d’attaque cruciale pour le manager Steve Bruce, qui a raté son attaquant le plus puissant pendant la majeure partie de la campagne en raison d’une blessure.

Bruce a également répondu à beaucoup de ses critiques avec la reprise de forme de Newcastle vers la fin de la saison, les Magpies assurant leur sécurité en Premier League et faisant des déclarations avec des victoires sur West Ham et les vainqueurs de la FA Cup Leicester City, des matchs nuls avec Liverpool et Tottenham et marquant trois buts dans une défaite assez folle 4-3 contre les champions de la ligue Man City.

Et les sept buts et 12 passes de Saint-Maximin en 54 matchs ont prouvé à quel point il était important pour le camp. Avec ses longues courses mazy, ses pieds rapides et son imprévisibilité avec le ballon, quand il se présente, Newcastle s’est avéré très difficile à garder silencieux et à battre.

Il a été lié à un transfert loin de Tyneside cet été, Bruce ayant récemment admis qu’il était “ inévitable ” que d’autres clubs viendraient pour l’as.

Saint-Maximin a raté 13 matchs de Premier League cette saison en raison d’une blessure Jose Enrique insiste sur le fait que Newcastle devrait être l’une des dix meilleures équipes de Premier League et admet qu’il aimerait voir Mike Ashley se retirer de la propriété du club.

Interrogé sur son avenir à Newcastle, il a ajouté: «Je dois être honnête, parfois il faut penser à soi.

«Le plus important, c’est l’équipe, bien sûr, mais il faut parfois penser à son avenir et c’est pourquoi je dis que je ne veux pas me battre pendant un an de plus pour être en sécurité.

«J’espère donc que nous essayons de tout faire pour avoir plus d’ambition et pour gagner un trophée et se battre pour la première place, ça peut être génial.»

Le jeune Arsenal Willock a été un énorme succès en prêt à Newcastle dans la seconde moitié de la saison

En parlant de signatures, Bruce a récemment admis à talkSPORT que le club prévoyait une offre permanente de signer l’as Arsenal Willock après ses six mois de prêt époustouflants, avec six buts en 12 apparitions pour le milieu de terrain de 21 ans.

Et Saint-Maximin convient qu’il serait une énorme signature pour Newcastle.

«Pour faire venir Willock, j’aime vraiment ce gars parce qu’il marque des buts à Newcastle et je l’aime vraiment en tant que personne, c’est un très bon gars à la fois à l’extérieur et à l’intérieur.

«J’espère que le club amènera plus de joueurs comme celui-ci car ce n’est qu’avec des joueurs comme celui-ci que nous pouvons penser à entrer dans le top dix.

«J’espère donc que le club essaiera de tout faire pour ne plus lutter contre la relégation la saison prochaine.»