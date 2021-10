Allan Saint-Maximin est l’un des acteurs clés de Newcastle depuis qu’il a déménagé à Tyneside depuis Nice en 2019 et, enfin, il pourrait être rejoint par d’autres superstars à St James’ Park.

Depuis qu’il a déménagé en Angleterre, le joueur de 24 ans a épaté les fans de tout le pays avec ses dribbles, ses compétences et ses bandeaux de créateurs.

Saint-Maximin est juste phénoménal à regarder

Il a parfois souffert de blessures, cependant, cette saison, il semble être de retour à son meilleur niveau, marquant deux buts et aidant trois lors des huit premiers matchs de Newcastle.

S’il n’a pas oublié Steve Bruce – le manager qui l’a amené au club – le Français admet qu’il est enthousiasmé par l’avenir, après la prise de contrôle du club par les Saoudiens.

Bien qu’il soit actuellement dans la zone de relégation, Saint-Maximin a de grandes ambitions pour les Magpies, déclarant que « de nouvelles et de grandes choses arrivent ».

« Pour être honnête, se battre pour le sommet est difficile car il y a tellement de grandes équipes avec de l’argent », a-t-il déclaré.

Vous êtes, sans aucun doute, l’une des personnes les plus douces que j’ai jamais rencontrées dans le monde du football. Vous avez été un homme de parole, un homme attentionné et un homme juste qui n’a jamais hésité à nous protéger. Je n’oublierai jamais comment vous m’avez traité, pour cela je vous en serai éternellement reconnaissant pic.twitter.com/lJgSL5GD4Q — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) 20 octobre 2021

«Mais tout le monde sait que nous devons être patients et nous devons trouver les bons joueurs.

« Tant d’équipes essaient d’avoir de l’argent et de construire et de former une bonne équipe, elles essaient de tout faire pour gagner la Ligue des champions mais cela n’arrive pas toujours à ce moment-là.

«Nous savons que nous sommes loin de cela, mais de nouvelles choses et de grandes choses arrivent.

getty

Le Français fait peut-être allusion à l’échec de Manchester City à remporter la Ligue des champions

« Les gens du club en savent plus que moi sur ce qu’ils ont à faire. Nous croyons et faisons confiance parce que je suis sûr qu’ils feront de leur mieux pour le club.

« Je vais juste attendre et voir les gens et les supporters sourire à propos de ce qui va se passer. »

Parfois, Saint-Maximin s’est démarqué comme un pouce endolori lorsqu’il portait du noir et blanc, étant souvent à un niveau différent de ses coéquipiers.

Beaucoup se sont demandé pourquoi l’ailier délicat n’a pas cherché à quitter le club, ou pourquoi les plus grandes équipes n’ont pas essayé de le signer mais, selon le Français, ils l’ont fait.

Il a révélé qu’il avait eu l’occasion de partir, mais exprime son amour pour les fans de Newcastle et les salue comme l’une des raisons pour lesquelles il voulait rester.

« J’aime Newcastle. J’ai eu beaucoup d’occasions de quitter le club, pour être honnête, mais je dis toujours qu’il faut se sentir à l’aise et je suis vraiment reconnaissant pour ce que les fans et le club me donnent. Ils prennent vraiment soin de moi.

Saint-Maximin est presque impossible à arrêter

« J’essaie vraiment de tout faire et je le sens à chaque fois que je vais sur le terrain. C’est pourquoi j’aime les fans de Newcastle.

« Les fans sont tellement importants pour moi. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai décidé de rester à Newcastle, et maintenant nous avons le contrôle.

« Je veux jouer la Coupe du monde. Je veux jouer à un bon niveau parce que j’ai de l’ambition. Je ne peux pas simplement vouloir rester dans une équipe qui se bat pour ne pas tomber.

« Nous savons que Newcastle mérite mieux et nous savons que Newcastle doit être dans une meilleure position. »

GETTY

Le joueur de 24 ans a 32 sélections de jeunes pour la France – et a hâte d’aller à la Coupe du monde

Il a ajouté : « Nous allons sur le terrain et ce n’est pas comme si les fans se levaient et applaudissaient. Ils soutiennent beaucoup.

« Même lorsque nous sommes dans une mauvaise position, il est facile de soutenir un club qui gagne toujours parce que vous avez toujours une bonne émotion lorsque vous gagnez chaque match.

« Mais quand vous avez le sentiment que vous pouvez peut-être tomber ou que vous perdez des matchs très importants, c’est un sentiment différent, et de voir les supporters rester toujours derrière l’équipe et derrière le club, c’est une très bonne sensation.

« C’est pourquoi je dis qu’ils méritent la prise de contrôle et maintenant de grandes choses peuvent arriver maintenant. »

