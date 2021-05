Allégations de travail forcé pour 7 usines de la chaîne d’approvisionnement Apple

Des groupes de défense des droits humains ont trouvé des preuves suggérant que sept fournisseurs d’Apple en Chine utilisent le travail forcé dans le cadre de «programmes de réduction de la pauvreté» gérés par l’État et ciblant la population ouïghoure.

Il dit que les fournisseurs opèrent dans des complexes ressemblant à des prisons, avec des centres de détention attachés aux usines, avec des gardes dans les tours de guet …

Les rapports d’information:

Advanced-Connectek fabrique des composants informatiques peu prestigieux mais critiques pour Apple depuis plus d’une décennie. Pendant deux de ces années, elle a exploité une usine dans un parc industriel à la lisière des déserts du Xinjiang, une région de l’ouest de la Chine peuplée d’un groupe à majorité musulmane connu sous le nom de Ouïghours. Le parc industriel est entouré de murs et de clôtures avec une seule entrée ou sortie.

Et à côté du parc se trouvait un grand complexe identifié par un chercheur en imagerie satellite comme un centre de détention où vivaient les ouvriers de l’usine. Le chercheur, Nathan Ruser, d’un groupe de réflexion australien, a déclaré que «presque aucune autre usine du Xinjiang ne présente ces caractéristiques, à l’exception des parcs industriels où il y a du travail de détenus».

Les groupes d’information et de défense des droits de l’homme ont trouvé sept entreprises fournissant à Apple des composants d’appareils, des revêtements et des services d’assemblage liés au travail forcé présumé impliquant des Ouïghours et d’autres minorités opprimées en Chine. Au moins cinq de ces entreprises ont accueilli des milliers d’Ouïghours et d’autres travailleurs issus de minorités sur des sites d’usines ou des filiales spécifiques qui travaillaient pour Apple, selon l’enquête. […]

Les résultats de l’Information, que les groupes de défense des droits humains Tech Transparency Project et China Labour Watch ont aidés et analysés de manière indépendante, montrent que le rôle du Xinjiang dans la chaîne d’approvisionnement des marques technologiques est plus important qu’on ne le savait auparavant.

«Les nouvelles preuves démontrent en outre comment la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Chine est directement impliquée dans les violations des droits humains perpétrées contre les minorités ethniques du Xinjiang», a déclaré Katie Paul, directrice du Tech Transparency Project, une initiative de recherche du groupe de surveillance Campaign for Accountability.