Allégations d’escroquerie SafeMoon: une hâte cryptographique ou une fusée à la richesse?

Dans les 60 jours que SafeMoon (CCC:SAFEMOON-USD) a existé, il a connu une augmentation de prix de près de 3 000%. Beaucoup de ces premiers investisseurs de SafeMoon conservent leurs jetons alors qu’ils lorgnent cette fusée vers la lune, et leurs portefeuilles sont renforcés entre-temps.

Mais avec le modèle présenté par SafeMoon, et le manque de clarté autour du projet, il a suscité quelques critiques. Les influenceurs crypto, comme Lark Davis et War on Rugs, ont averti les investisseurs à plusieurs reprises sur la structure de récompense du jeton et le manque de détails concernant son pool de liquidités. «Ce n’est pas parce que vous gagnez de l’argent avec un Ponzi que cela change le fait qu’il s’agit d’un Ponzi», dit Davis à propos de SafeMoon.

Le 19 avril, la crypto-monnaie d’un mois est devenue un sujet tendance sur Twitter. Il est apparemment sorti de nulle part. Les investisseurs ne semblent pas se soucier de son mystérieux contexte de développement, ils se soucient simplement que le jeton ait augmenté. Qu’y a-t-il derrière ce jeton? Et qu’est-ce qui pousse les influenceurs crypto à le dénoncer comme une arnaque?

Nous voulons que nos lecteurs prennent des décisions éclairées et soient informés des actions et des cryptos que nous couvrons. Beaucoup de nos lecteurs s’intéressent à SafeMoon; après tout, c’est la page de cryptographie la plus visitée sur CoinMarketCap. Plongeons dans ce que nous savons actuellement sur SafeMoon.

SafeMoon Crypto: qu’est-ce que c’est? Comment ça marche?

SafeMoon a été lancé le 8 mars. C’est un gage de la Binance (CCC:BNB-USD) Smart Chain, et a été publié grâce à un lancement équitable. Cela signifie qu’il s’agissait d’un lancement annoncé publiquement sans prévente privée. Ses fondateurs ont réalisé le lancement initial sur DxSale.

Selon SafeMoon, l’objectif était que ce lancement soit le plus juste possible pour les utilisateurs. Pour atteindre cet «objectif», tous les jetons du portefeuille de développement ont été brûlés. Brûler une crypto, c’est comme brûler de la monnaie physique; il est détruit et retiré de la circulation, ce qui réduit l’offre totale et gonfle légèrement les prix symboliques restants.

Les développeurs de SafeMoon ont lancé la pièce avec 1 quadrillion de jetons. Sur ce quadrillion, 223 billions de jetons ont été brûlés avant le lancement. Cela signifie que le lancement a vu la sortie publique de 777 billions de SafeMoon, aucun appartenant aux développeurs avant la sortie. Pour référence, Ondulation (CCC:XRP-USD) La pièce XRP a une offre totale d’un peu moins de 100 milliards. Cardano (CCC:ADA-USD) Le jeton ADA a une offre totale de 45 milliards.

Sur la base du livre blanc SafeMoon, les développeurs ont un plan spécifique pour le jeton.

Essentiellement, le modèle de SafeMoon récompense ceux qui conservent leurs jetons, tout en punissant ceux qui vendent. Quand on vend des jetons SafeMoon, ils doivent payer des frais de 10%. Selon les développeurs, 5% de ces frais sont redistribués aux détenteurs restants en guise de récompense. Les 5% restants sont enfermés dans un pool de liquidités.

La promesse de SafeMoon est de mettre les investisseurs sur une fusée et de les enrichir rapidement. «C’est mon épargne-retraite», a écrit un utilisateur de Twitter à propos de sa participation dans SafeMoon. Les projets futurs, les éléments répertoriés sur la feuille de route de l’entreprise comme le portefeuille SafeMoon, l’échange SafeMoon et les jeux SafeMoon, sont une réflexion après coup pour le moment. Et en regardant le protocole SafeMoon, on peut voir que la programmation manque actuellement de base pour ces développements.

SafeMoon cherche à créer de la richesse en réduisant l’offre afin que la demande de jetons de détenteurs augmente. Punir les vendeurs et brûler les jetons tout en récompensant les détenteurs avec des portefeuilles plus gros est un moyen de réduire l’offre tout en augmentant la demande. Avec la société rapportant 1,4 million de détenteurs en seulement deux mois, il est facile de voir qu’il y a une demande. Et en brûlant des jetons, SafeMoon peut augmenter le prix de la manière la plus logique possible. En fait, la société rapporte qu’au 27 avril, elle a brûlé 41% de l’approvisionnement total de SafeMoon.

Pourquoi le pool de liquidités ne freine-t-il pas la volatilité?

L’une des pierres angulaires de SafeMoon est l’inclusion d’un pool de liquidité automatique dans son protocole. Les pools de liquidités ont un double objectif. Premièrement, ils empêchent la valeur d’une crypto de chuter de manière significative en cas de vente. Deuxièmement, ils conservent suffisamment de liquidités pour garantir aux acheteurs l’accès aux jetons sur les bourses décentralisées. Les jetons sont verrouillés dans le pool, pour assurer la liquidité tout en créant le prix plancher. Le PDG John Karony a tweeté que le pool SafeMoon contient environ un quart de milliard de dollars de jetons.

L’aspect automatique du pool de liquidité, selon le livre blanc, est que le pool prend automatiquement des jetons des vendeurs et des acheteurs. La moitié des frais de vente de 10% est déversée dans le pool lors de la transaction, d’où le nom. Les développeurs contrôlent le pool et, bien qu’il soit actuellement verrouillé, les investisseurs ne savent pas comment les fonds sont sécurisés.

Quant à l’utilisation future du pool de liquidités, les investisseurs ne sont pas certains. Le PDG de SafeMoon, John Karony, a déclaré que le pool de liquidités était destiné à des «fins d’urgence». Il mentionne d’autres utilisations potentielles comme l’ensemencement de nouvelles bourses acceptant SafeMoon, ou le financement de futurs produits, qui doivent encore être détaillés. Crypto YouTuber James Mayo spécule dans sa vidéo SafeMoon que la piscine pourrait probablement être brûlée.

Malgré le pool de liquidités, les investisseurs constatent un comportement inhabituel en matière de liquidité et de prix.

La liquidité de SafeMoon s’épuise, grâce à une offre qui brûle rapidement. Le volume des échanges diminue à son tour. Les investisseurs se plaignent d’erreurs liées à la liquidité PancakeSwap (CCC:CAKE-USD), la plateforme d’échange la plus populaire pour le trading de SafeMoon. Mais les prix se dégonflent toujours. En fait, le jeton a perdu 20% de sa valeur trois jours consécutifs cette semaine. SafeMoon se négocie actuellement à 0,00000516 USD, soit 63% de moins que le sommet historique de 0,000014 USD atteint le 20 avril.

En consultant le livre blanc, tout ne s’additionne pas. Dans le cadre du modèle de gravure manuelle de SafeMoon, le prix devrait augmenter régulièrement à mesure que l’offre diminue. Cependant, ce modèle ne fonctionne qu’avec un intérêt constant. Toute sorte de baisse de l’intérêt des investisseurs peut entraîner des fluctuations à la baisse de la valeur du jeton. C’est pourquoi le compte Twitter SafeMoon, le porte-parole de l’entreprise, se concentre largement sur la génération de nouveaux acheteurs.

Twitter: le centre de l’univers SafeMoon

Bien que SafeMoon ait connu une croissance rapide depuis son lancement le 8 mars, les choses ont vraiment commencé à s’améliorer le 19 avril. Avant le #DogeDay, la célébration éponyme de Dogecoin (CCC:DOGE-USD), SafeMoon a commencé à suivre les tendances sur Twitter. Les deux jours suivants, le compte SafeMoon a gagné 110000 abonnés et a conduit beaucoup à se demander s’il prenait la place de Dogecoin.

Et maintenant, SafeMoon continue d’amasser ses abonnés Twitter. Après avoir créé son compte le 1er mars, il approche les 450 000 abonnés. Le compte personnel de Karony, à bien des égards une extension de @SafeMoon, compte plus de 120 000 abonnés.

Bien que Twitter ait aidé à apporter SafeMoon aux masses, sa stratégie de médias sociaux frotte certains investisseurs dans le mauvais sens. Certains investisseurs se sont plaints de l’objectif d’attirer de nouveaux acheteurs, plutôt que de partager des mises à jour sur des projets prévus comme SafeMoon Exchange et le jeu SafeMoon promis sur la feuille de route de l’entreprise.

Ces derniers jours, les principaux articles de SafeMoon se sont concentrés sur la croissance des détenteurs, l’expansion vers différentes bourses mondiales, et en particulier sur les «haters».

Mais de nombreux utilisateurs dénoncent le manque de messages sur les utilitaires du jeton. SafeMoon répond à ces plaintes avec des promesses de mises à jour à venir. Par exemple, il a taquiné «Project Pheonix [sic]»Sur les réseaux sociaux, mais les investisseurs sont toujours dans l’ignorance. Quel est ce projet? Et quand les détails arriveront-ils?

La stratégie de médias sociaux SafeMoon ajoute également de la confusion à la question de la liquidité. Malgré un nombre croissant d’abonnés et des messages axés sur l’achat, les prix des jetons stagnent.

L’essentiel sur la crypto SafeMoon

Alors, où vas-tu d’ici?

Pour beaucoup de nos lecteurs, il est clair que SafeMoon est une crypto-monnaie attrayante. Les plateformes de médias sociaux sont remplies de détenteurs optimistes de SafeMoon qui voient le jeton comme un véritable billet vers le ciel. Cependant, il reste de vraies questions. Les prix de SafeMoon stagnent actuellement, tout comme les volumes de trading quotidiens. Il est possible qu’une sur-combustion de pièces réduise trop rapidement la liquidité, empêchant ainsi les nouveaux investisseurs d’acheter.

En fait, cette dynamique a suscité des critiques de haut niveau sur la crypto SafeMoon. Une poignée d’influenceurs crypto ont accusé SafeMoon d’être une pièce d’escroquerie. Lark Davis a comparé le jeton à un schéma de Ponzi. War on Rugs, un important chien de garde contre les arnaques, est particulièrement sceptique à l’égard de SafeMoon, principalement en raison de la propriété du pool de liquidités par les développeurs. D’autres sont d’accord, assimilant les frais de transaction élevés aux premières récompenses des investisseurs qui sont présentes dans les systèmes de Ponzi.

SafeMoon s’est donné beaucoup de mal pour répondre à ces accusations. Le plus souvent, l’entreprise accuse les détracteurs de diffuser de «fausses nouvelles» et d’essayer de semer l’incertitude et le doute chez les investisseurs. Ils ont déployé des efforts pour lutter contre les allégations de pièces frauduleuses avec des vidéos sur les réseaux sociaux.

À ce stade, nous n’avons pas une vision claire du pool de liquidités ou de ce que SafeMoon a en réserve pour l’avenir. Comme l’ont souligné des critiques comme Davis, les crypto-taureaux ont déjà été victimes d’escroqueries. Mais tout aussi vrai est le fait que les altcoins peu connus ont prouvé leur capacité à générer de gros gains.

Le risque à l’heure actuelle est que le volume des transactions et les intérêts continueront de baisser et que les détenteurs se retrouveront avec un jeton sans réelle utilité. Qui veut se faire prendre en train de tenir le sac?

Nous continuerons à rechercher SafeMoon pour répondre à vos questions et vous aider à orienter vos choix d’investissement. Pour l’instant, continuez à faire preuve de diligence raisonnable et assurez-vous de savoir exactement dans quoi vous vous engagez.

