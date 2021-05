Allégations “ fausses et sans fondement ”: les essais sur la 5G ne sont pas liés à la flambée des cas de COVID-19 en Inde, selon le département des télécommunications

La déclaration du DoT est intervenue après que l’Association des opérateurs cellulaires de l’Inde (COAI) a rejeté ces rumeurs comme des allégations non fondées et non vérifiées la semaine dernière.

Les allégations liant l’utilisation de la technologie 5G à la propagation du COVID-19 ont fait des tours, et ainsi, le ministère des Télécommunications (DoT) a maintenant publié une déclaration affirmant que ces deux phénomènes ne sont absolument pas liés. Il a également exhorté les gens à ne pas être influencés par de telles affirmations fausses et sans fondement qui circulent sur les plateformes de médias sociaux. Le communiqué officiel a également déclaré que ces affirmations, qui indiquent que les essais ou les réseaux utilisant des tours mobiles 5G sont à l’origine de la deuxième vague de COVID-19 en Inde, n’ont aucune base scientifique.

Le département a également précisé que nulle part en Inde les tests du réseau 5G n’avaient encore commencé, ce qui rendait les affirmations reliant la technologie à la récente flambée des cas «sans fondement».

Lire aussi | COAI s’inquiète des rumeurs concernant la technologie 5G

Dans la déclaration, le département a déclaré que les radiofréquences non ionisantes émises par les tours mobiles avaient «une puissance très minuscule» et qu’elles n’étaient pas capables de nuire aux cellules vivantes, y compris les humains. Il a en outre déclaré que les normes prescrites par le DoT pour limiter l’exposition aux émissions des champs de radiofréquences ou des stations de base étaient 10 fois plus strictes que même les limites de sécurité prescrites par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) et recommandées par l’OMS. .

Le ministère a également déclaré que le DoT avait mis en place un processus bien structuré pour s’assurer que les fournisseurs de services de télécommunications respectaient les normes qu’il prescrivait. Même ainsi, si un citoyen avait des appréhensions concernant ces émissions, il pourrait demander des mesures / tests EMF sur le portail Tarang Sanchar, a-t-il affirmé.

La déclaration du DoT est intervenue après que l’Association des opérateurs cellulaires de l’Inde (COAI) a rejeté ces rumeurs comme des allégations non fondées et non vérifiées la semaine dernière, après avoir rencontré plusieurs messages sur les réseaux sociaux reliant les essais 5G à la propagation du COVID-19.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.