Allégement Covid : Pas d’impôt sur le revenu sur les aides financières au traitement ; exemption à titre gracieux reçue par les parents du défunt

Compte tenu du grave impact de la deuxième vague de la pandémie de Covid sur l’économie, le gouvernement de l’Union a annoncé vendredi des exonérations d’impôt sur le revenu des aides financières reçues par les personnes pour un traitement Covid. Il a également accordé une exonération fiscale aux ex-gratia reçus par la famille du défunt – si l’aide est reçue des employeurs, l’exonération est disponible sans limite supérieure et si elle est reçue d’autres personnes, l’exonération sera disponible jusqu’à Rs 10 lakh .

Il a également prolongé de 2 à 4 mois la date d’échéance de diverses conformités, y compris la dernière date de liaison d’Aadhaar avec PAN du 30 juin au 30 septembre 2021, ainsi que la dernière date de paiement au titre de Vivad se Vishwas.

De nombreux contribuables ont reçu une aide financière de leurs employeurs et de leurs sympathisants pour couvrir leurs dépenses engagées pour le traitement de Covid-19. « Afin de garantir qu’aucun impôt sur le revenu ne découle de ce compte, il a été décidé d’accorder une exonération d’impôt sur le revenu au montant reçu par un contribuable pour un traitement médical de l’employeur ou de toute personne pour le traitement de Covid-19 au cours de l’exercice 20 et des suivants. ans », a déclaré la Commission centrale des impôts directs (CBDT) dans un communiqué.

«Il a été décidé d’accorder une exonération d’impôt sur le revenu aux paiements à titre gracieux reçus par les membres de la famille d’une personne de l’employeur de cette personne ou d’une autre personne lors du décès de la personne en raison de Covid-19 au cours de l’exercice 20 et des années suivantes. L’exemption sera autorisée sans aucune limite pour le montant reçu de l’employeur et l’exemption sera limitée à Rs 10 lakh au total pour le montant reçu de toute autre personne.

Les modifications législatives nécessaires aux décisions ci-dessus seront proposées en temps utile, a-t-il ajouté.

Compte tenu de l’impact de la pandémie de Covid-19, les contribuables sont confrontés à des inconvénients pour se conformer à certaines obligations fiscales et également pour répondre à divers avis. Parmi une multitude de prolongations de date d’échéance, le CBDT a prolongé la dernière date de liaison d’Aadhaar avec le PAN sous, qui avait été précédemment prolongée jusqu’au 30 juin 2021 est encore prolongée jusqu’au 30 septembre 2021.

La dernière date de paiement du montant en vertu de Vivad se Vishwas (sans montant supplémentaire) qui avait été précédemment prolongée au 30 juin 2021, est à nouveau prolongée jusqu’au 31 août 2021. La dernière date de paiement en vertu de Vivad se Vishwas (avec montant supplémentaire) a été notifié le 31 octobre 2021.

