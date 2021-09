Allégement de la Cour suprême à NHAI dans l’affaire du poste de péage NH-30

in

Il a également ordonné à l’autorité routière et au concessionnaire d’étendre au maximum les avantages des concessions/réductions aux catégories de personnes exemptées de la perception des redevances, y compris les résidents locaux, en vertu de la règle 9.

La Cour suprême a annulé jeudi la décision de la Haute Cour de Patna qui demandait à la NHAI de déplacer le poste de péage au kilomètre 194 sur la route à quatre voies Patna-Bakhtiyarpur (NH-30) de Karmalichak près de Deedarganj.

Un banc dirigé par le juge KM Joseph, tout en annulant l’ordonnance du HC, a estimé que la construction du poste de péage dans la section à quatre voies de Patna-Bakhtiyarpur n’était « ni illégale ni arbitraire ».

Le HC avait jugé que le poste de péage sur NH-30 était en violation des droits fondamentaux des personnes lésées et avait ordonné à la NHAI de le déplacer. Le tribunal avait également conclu que le poste de péage se trouvait dans une zone municipale relevant de la Patna Municipal Corporation. Il avait déclaré que cela enfreignait la règle 8 des règles de 2008 sur les redevances routières nationales (détermination des tarifs et collecte), qui stipule qu’un poste de péage doit être construit au-delà de 10 km d’une zone municipale ou urbaine et ne doit pas être dans des limites de cinq kilomètres. .

Le tribunal suprême a déclaré que le NHAI examinerait les barricades (fermeture des routes de service) en ce qui concerne le poste de péage et autoriserait de telles barricades, comme le poste de redevance ou toute barrière supplémentaire à moins de 10 kilomètres du poste de redevance, pour vérifier l’évasion des frais comme le permet la Règle 17. Toute barricade non autorisée doit être enlevée sans délai dans les deux semaines.

Les habitants de Deedarganj et d’autres régions ont déplacé la Haute Cour au motif qu’ils devront payer un péage même pour les déplacements locaux sur la route à quatre voies. Ils avaient soutenu que la mise en place du poste de péage à son emplacement actuel causerait de grandes difficultés aux résidents car ils devront le traverser à plusieurs reprises dans une journée et seront tenus de payer le péage à chaque fois.

NHAI, d’autre part, avait fait valoir que l’emplacement du poste de péage avait été choisi après un rapport détaillé pour arrêter les fuites de véhicules de la route à péage, et avait suggéré que les habitants empruntent un itinéraire alternatif s’ils ne souhaitaient pas payer le péage. Mais les habitants avaient déclaré que cela entraînerait un déplacement de plus de 35 km.

