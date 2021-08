Allégement de Red Bull au retard de la pénalité moteur de Max Verstappen

in

Christian Horner était soulagé que Red Bull ait décidé de ne pas infliger de pénalité moteur à Max Verstappen au Grand Prix de Belgique.

Verstappen a été déclaré vainqueur d’une course qui n’a jamais commencé sérieusement en raison de fortes pluies à Spa-Francorchamps, uniquement parce qu’il avait été en pole position.

A deux reprises, le grand prix a “démarré” derrière la Safety Car et à chaque fois que le peloton était rapidement ramené dans les stands, les drapeaux rouges étaient brandis en raison d’une mauvaise visibilité conduisant à des conditions dangereuses sur le circuit mouillé.

La FIA a accordé des demi-points car suffisamment de distance avait été parcourue, ce qui signifie que Verstappen a réduit son déficit de championnat du monde à trois points sur Lewis Hamilton qui a terminé troisième.

Red Bull fait face à la perspective d’une pénalité de 10 places sur la grille pour Verstappen lors d’une course cette saison, car un quatrième moteur sera nécessaire, deux groupes motopropulseurs ayant été endommagés par les incidents dans lesquels le Néerlandais a été rattrapé lors des deux courses précédentes.

La pénalité moteur était une possibilité pour Spa, mais l’équipe a décidé de ne pas le faire. De la façon dont les choses se sont passées, ils ont fait le bon choix – l’ordre final étant le même qu’au départ, à l’exception de Sergio Perez qui a écrasé l’autre Red Bull sur le chemin de la grille.

“Je suis content que nous n’ayons pas subi de pénalité moteur ce week-end”, a déclaré Horner, le directeur de l’équipe Red Bull, à Sky F1.

« Vous êtes toujours à la recherche de vos possibilités et vous pouvez dépasser ici – la plupart des années, vous le pouvez – mais en tant qu’équipe, nous avons fait du bon travail hier.

“Évidemment, nous n’avons pas couru aujourd’hui, tout était basé sur ce que nous avons fait hier, mais du point de vue du championnat, c’est génial d’obtenir ces cinq points (sur Hamilton).”

C’est dommage que le mauvais temps nous ait empêché de faire une vraie course. C’est P1, mais les vrais gagnants sont tous les fans qui sont restés sur la piste sous la pluie toute la journée 🖤💛❤️ Incroyable 🙌 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/3bJcoBrJK7 – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 29 août 2021

Horner ne se plaignait pas de la façon dont la FIA avait géré une situation difficile, Red Bull ayant également réussi à faire réintégrer Perez dans la course – bien qu’il finisse finalement dernier – car sa voiture avait été à l’origine abandonnée après son shunt lors du tour d’installation.

“Je pense que tout le monde a fait de son mieux pour essayer d’organiser une course et créditer la FIA et Liberty [Media] pour essayer de le faire avancer », a déclaré Horner.

« Max sentait que les conditions avec sa capacité étaient bonnes, mais le problème était que quiconque derrière lui ne pouvait tout simplement pas voir, donc très difficile.

« Je pense que les garçons ont à nouveau fait un travail incroyable dans le garage, en réparant la voiture de Checo et en la faisant rouler.

« C’est un travail énorme parce que ce sont les deux côtés de la suspension, la crémaillère de direction, un gros vieux travail. Mais on pouvait voir les gars du garage du côté de Max se coincer et c’était un véritable effort d’équipe, bien plus important que le [similar] l’incident que Max a eu en Hongrie l’année dernière.

« Parce que la course n’avait pas officiellement commencé, c’est pourquoi nous avons pensé qu’il y avait des arguments très solides pour commencer la course depuis la voie des stands. C’est ce qu’il a fait, même si la course n’a jamais vraiment commencé.

“Très gratifiant de voir tout ce travail acharné porter ses fruits.”