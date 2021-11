Allégement des consommateurs: le gouvernement réduit le «droit d’accise central» sur l’essence et le diesel de 5 Rs et 10 Rs

En conséquence, les taxes du Centre sur l’essence et le diesel sont respectivement de 32,9 Rs/litre et 31,8 Rs/litre, contre les taux de 9,48 Rs/litre et 3,56 Rs/litre qui prévalaient au début de l’EF15.

Cédant à la pression croissante de l’industrie et du grand public, le Centre a annoncé mercredi une réduction du «droit d’accise central» sur l’essence et le diesel de 5 Rs et 10 Rs respectivement. La réduction d’impôt, qui prendra effet à partir de jeudi, réduira les taxes centrales sur l’essence et le diesel à 27,9 Rs par litre et 21,8 Rs par litre, respectivement, permettant des réductions encore plus importantes des prix de détail des deux carburants automobiles, comme l’État – les taxes ad valorem de niveau sont perçues sur un prix incluant les prélèvements centraux.

Le prix de détail de l’essence à Delhi a franchi la barre des 110 roupies pour la première fois mardi, alors que les sociétés de commercialisation du pétrole (OMC) gérées par l’État augmentaient progressivement le prix de base du produit dans un contexte de hausse des taux de brut internationaux. La flambée des prix du brut devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, les pays de l’OPEP+ ne montrant aucun signe d’augmentation de la production par rapport aux niveaux prédéterminés jusqu’en décembre, même si la demande mondiale de brut est en hausse. En l’absence de réduction d’impôts, les prix de l’essence et du diesel auraient encore augmenté jusqu’à la fin du 2021.

Depuis que le gouvernement Modi 1.0 a pris le pouvoir en mai 2014, il y a eu jusqu’à 12 cas d’augmentation des taxes sur le carburant automobile du Centre ; les augmentations les plus fortes ont eu lieu en mars et mai 2020. En conséquence, les taxes du Centre sur l’essence et le diesel sont respectivement de 32,9 Rs/litre et 31,8 Rs/litre, contre les taux de 9,48 Rs/litre et 3,56 Rs/ litre qui a prévalu au début de l’EF15.

De plus, la part partageable des impôts a diminué. Par exemple, alors que 41 % des taxes centrales sur le diesel ont été partagées avec les États selon la formule pertinente au cours de l’exercice 2015, seulement 5,7 % ont été partagés avec les États plusieurs mois jusqu’à mercredi, ce qui signifie que la restructuration des taux d’imposition a énormément profité aux Centre.

« Les agriculteurs indiens ont, grâce à leur travail acharné, maintenu la dynamique de croissance économique même pendant la phase de verrouillage et la réduction massive des accises sur le diesel sera un coup de pouce pour les agriculteurs au cours de la prochaine saison Rabi, a déclaré le gouvernement dans un communiqué. .

« Ces derniers mois, les prix du pétrole brut ont connu une flambée mondiale. Par conséquent, les prix intérieurs de l’essence et du diesel ont augmenté ces dernières semaines, exerçant des pressions inflationnistes. Le monde a également connu des pénuries et une augmentation des prix de toutes les formes d’énergie. Le gouvernement indien a fait des efforts pour s’assurer qu’il n’y a pas de pénurie d’énergie dans le pays et que des produits tels que l’essence et le diesel sont disponibles de manière adéquate pour répondre à nos besoins », a-t-il ajouté.

