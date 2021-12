Allégement des droits pour des centaines de produits probables

Les deux parties ont entamé des négociations formelles en vue d’un accord de partenariat économique global (CEPA), comme l’appelle officiellement l’ALE, à New Delhi à partir du 23 septembre. Elles visent à conclure les pourparlers d’ici décembre et à signer un accord d’ici mars 2022 à la suite d’une procédure de ratification régulière. .

L’Inde s’est concentrée sur plus de 1 000 produits dans tous les secteurs, y compris les textiles et les vêtements, les pierres précieuses et les bijoux, le cuir, les épices, les produits d’ingénierie, les produits chimiques et la volaille, où elle souhaite des concessions de droits de la part des Émirats arabes unis dans le cadre d’un projet d’accord de libre-échange (ALE), des sources ont déclaré à FE.

New Delhi et Abou Dhabi ont organisé du 6 au 10 décembre le troisième cycle de négociations de l’ALE. Ils ont défini les grandes lignes de l’accord et y mettent la touche finale, a déclaré une source officielle. Ce serait le premier ALE à être signé par l’Inde depuis plus d’une décennie.

Alors que les Émirats arabes unis, troisième destination d’exportation de l’Inde, imposent actuellement un droit de 5 % sur les textiles, les vêtements et les bijoux, certains produits en acier sont taxés à 10 %. Ces trois segments représentaient à eux seuls 34 % des exportations indiennes de 16,7 milliards de dollars vers les Émirats arabes unis au cours du dernier exercice et 43 % au cours de l’année pré-pandémique de l’exercice 20.

Les Émirats arabes unis ont également interdit les importations de volaille en provenance d’Inde en raison de problèmes de grippe aviaire. Cherchant à lever l’interdiction, New Delhi a souligné qu’elle adoptait strictement les normes de sécurité stipulées par l’Organisation mondiale de la santé animale.

Pour sa part, Abu Dhabi a également dressé une longue liste de produits, y compris dans les produits alimentaires tels que les dattes et les confiseries, pour lesquels il fait pression pour obtenir des allègements tarifaires.

Le Premier ministre Narendra Modi pourrait déclarer le CEPA lors de sa visite aux Émirats arabes unis, peut-être en janvier, ont indiqué les sources.

L’ALE Inde-EAU devrait porter le commerce bilatéral de marchandises à 100 milliards de dollars en cinq ans après la signature du pacte, contre environ 43 milliards de dollars au cours de l’exercice 21. Il vise également à plus que doubler le commerce bilatéral des services à 15 milliards de dollars au cours de cette période.

Dans les services, comme l’a signalé FE, les deux parties pourraient conclure un accord sur les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, ce qui garantirait une plus libre circulation des professionnels qualifiés. Cela devrait stimuler la création d’emplois dans les deux pays et stimuler des activités économiques multiples.

Les négociations avec les Émirats arabes unis font partie de la stratégie plus large de l’Inde visant à forger des accords commerciaux « justes et équilibrés » avec des économies clés et à réorganiser les pactes existants pour stimuler le commerce. Cette décision a pris de l’ampleur après que l’Inde s’est retirée des pourparlers du RCEP dominés par la Chine en novembre 2019. L’Inde est également engagée dans des pourparlers avec l’Australie, le Royaume-Uni et l’UE pour des ALE.

Des ALE équilibrés permettront au pays d’atteindre des taux de croissance soutenus des exportations dans les années à venir. Déjà, l’Inde s’est fixé un objectif ambitieux d’exportation de marchandises de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22, contre 291 milliards de dollars pour l’exercice 21.

Les Émirats arabes unis étaient le deuxième marché d’exportation de marchandises de l’Inde jusqu’à l’exercice 20, derrière les États-Unis seulement, avant que la Chine ne les dépasse au cours de l’exercice 21 lorsque la pandémie a causé de graves perturbations commerciales.

Les principales exportations indiennes vers les Émirats arabes unis comprennent des produits pétroliers, des métaux précieux, des pierres, des pierres précieuses et des bijoux, des textiles et des vêtements, des produits alimentaires, des produits d’ingénierie et des produits chimiques. Ses principales importations en provenance des Émirats arabes unis comprennent le pétrole et les produits pétroliers, les métaux précieux, les pierres, les pierres précieuses et les bijoux, les minéraux, les produits chimiques et le bois et les produits du bois.