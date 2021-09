Allègement des flux de trésorerie pour Vodafone-Idea dans le cadre d’un programme d’allègement des télécommunications

Avant l’annonce de mercredi et avant toute hausse des tarifs, les analystes estiment le manque à gagner annualisé de Voda-Idea dans les flux de trésorerie à un minimum de Rs 23 000 crore.

Le plan de secours du gouvernement en matière de télécommunications ne constitue pas vraiment une bouée de sauvetage pour Vodafone-Idea; tout ce qu’il pourrait faire est d’aider à alléger les flux de trésorerie de la compagnie de téléphone en difficulté pendant une courte période. L’opérateur télécom peut désormais commencer à apurer ses cotisations AGR (Revenu Brut Ajusté) au bout de quatre ans, sous réserve, bien entendu, du paiement d’intérêts. Les paiements du spectre peuvent également être différés de quatre ans supplémentaires; il devait payer Rs 16 000 crore au cours de l’exercice 23. L’allégement des flux de trésorerie à la compagnie de téléphone, sur quatre ans, est d’environ Rs 88 000 crore. Avant l’annonce de mercredi et avant toute hausse des tarifs, les analystes estiment le manque à gagner annualisé de Voda-Idea dans les flux de trésorerie à un minimum de Rs 23 000 crore.

La question de savoir si le répit est suffisant pour sauver le bilan de Voda-Idea, surchargé de dettes, est une tout autre question. Le total des cotisations de la compagnie de téléphone au département des télécommunications (DoT) s’élève à près de Rs 1,7 lakh crore; les cotisations AGR sont un crore colossal de Rs 58 000. Les flux de trésorerie de la compagnie de téléphone sont actuellement si faibles qu’elle peut à peine couvrir ses paiements d’intérêts d’environ Rs 5 000 crore en un trimestre. Après l’allégement du moratoire, cela pourrait être légèrement plus petit, mais c’est à peu près tout. Étant donné qu’elle perd des clients chaque jour et que les ARPU sont en baisse, l’entreprise aurait besoin de beaucoup plus d’allégement politique si elle veut voir sa fortune se redresser. À moins que les tarifs n’augmentent de manière significative, la perte de clients est arrêtée, le service des intérêts lui-même va être un défi. Les investissements dans le réseau semblent peu probables.

Étant donné que les modifications de la politique des télécommunications sont toutes prospectives, elles profiteront largement aux acteurs dont les cotisations héritées sont soit faibles, soit négligeables. Le changement dans la définition de l’AGR – les revenus non télécoms ne sont plus inclus – était attendu depuis longtemps ; si cela avait été fait il y a dix ans, des joueurs comme Vodafone auraient été dans une meilleure position. Cependant, le gouvernement a toujours été plus préoccupé par ses revenus que par la santé des joueurs. Alors que les frais d’utilisation du spectre (SUC) ont été supprimés pour l’avenir, les opérateurs devront payer pour le spectre existant. Encore une fois, cela profite aux nouveaux entrants. Attendez-vous également à des litiges car il n’est pas facile de séparer techniquement les revenus provenant de différentes bandes.

Aucune pénalité ne sera facturée si les paiements du SUC et des licences sont retardés et le gouvernement n’exigera pas non plus de garanties bancaires pour les futures enchères. Celles-ci ont pesé sur les opérateurs dans le passé. Cependant, il n’y a aucune mention d’une réduction des frais de licence par rapport aux 8 % actuels de l’AGR ; Trai avait recommandé de l’abaisser à 6 %. Une réforme sérieuse oblige le gouvernement à baisser les prix du spectre de manière significative ; les opérateurs de télécommunications paient des prix exorbitants pour les ondes. Augmenter la période de location du spectre mis aux enchères des 20 ans actuels à 30 ans et permettre le partage et la restitution du spectre moyennant des frais sont des mesures bienvenues, mais ne peuvent pas être considérées comme un changement radical. Autoriser 100 % d’IDE (investissement direct étranger) dans le secteur, via la voie automatique, est un ajustement mineur tout comme l’annonce d’un calendrier d’enchères.

Alors que le Centre a pris le plus grand soin à protéger ses revenus, on espère que l’industrie ne suivra pas la voie du duopole car les consommateurs seront les plus grands perdants. Au fil des ans, les politiques de télécommunications de l’Inde ont nui à d’innombrables entreprises. Comme les analystes de la Deutsche Bank l’ont écrit après que la Cour suprême a refusé toute nouvelle visite des AGR des opérateurs de télécommunications au gouvernement, « c’est le dernier coup porté aux opérateurs sur le marché le plus douloureux que nous ayons rencontré pour exploiter une entreprise de télécommunications. Une longue histoire d’extraire le plus possible du secteur a laissé un héritage d’échecs commerciaux répétés… ».

