Allégement des frais de retard pour les non-déclarants de TPS pour aider les petites entreprises et augmenter leurs revenus : experts

Pour les personnes assujetties à l’impôt, des frais de retard maximum de 1 000 Rs par déclaration seront facturés, à condition que ces déclarations soient déposées avant le 31 août 2021.

La rationalisation des frais de retard pour la production tardive des déclarations mensuelles de TPS soulagera les petites entreprises et augmentera les recettes du gouvernement, selon les experts fiscaux.

Le Conseil de la TPS, présidé par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman et composé de ministres d’État, a décidé vendredi de proposer un programme d’amnistie pour soulager les contribuables des frais de retard pour les déclarations en attente.

Les frais de retard pour non-meublement de GSTR-3B de juillet 2017 à avril 2021 ont été plafonnés à 500 Rs par déclaration pour les contribuables qui n’avaient aucune obligation fiscale.

En outre, le conseil a rendu facultatif pour les contribuables ayant un chiffre d’affaires jusqu’à Rs 2 crore de déposer des déclarations annuelles pour 2020-21.

En outre, l’état de rapprochement dans le formulaire GSTR-9C pour l’exercice 2020-21 devra être déposé par les contribuables dont le chiffre d’affaires total annuel est supérieur à Rs 5 crore.

Le partenaire fiscal d’EY, Abhishek Jain, a déclaré: “Dans l’ensemble, on peut dire que le Conseil a dûment pris en compte l’intérêt des petits acteurs de l’industrie et leur a fourni les allégements nécessaires, d’autant plus que ces entreprises ont été les plus touchées en raison de la pandémie”.

L’associé principal d’AMRG & Associates, Rajat Mohan, a déclaré qu’il s’agissait d’un allégement substantiel du paiement des frais de retard pour les non-déposants de GSTR-3B.

“Ce programme d’amnistie unique augmentera la conformité globale, apportant des fonds supplémentaires au Trésor”, a-t-il ajouté.

Rajat Bose, partenaire de Shardul Amarchand Mangaldas & Co, a déclaré que l’assouplissement des mesures liées à la conformité devrait apporter un soulagement temporaire aux petits et moyens contribuables.

“Cependant, dans l’ensemble, le conseil n’a pas réussi à résoudre les principaux problèmes de l’industrie et de l’homme ordinaire résultant de la pandémie”, a ajouté Bose.

Le directeur principal de Deloitte Inde, MS Mani, a déclaré que si le programme d’amnistie bénéficierait considérablement aux petites entreprises, il est nécessaire d’étendre la même chose à d’autres entreprises qui n’ont peut-être pas rempli leurs obligations en raison de la pandémie.

Pawan Arora, partenaire d’Athena Law Associates, a déclaré que, bien que le conseil ait autorisé l’autocertification du rapprochement annuel au lieu de l’audit de la TPS de CA, les contribuables devraient revoir leur conformité annuelle pour assurer une conformité appropriée.

Le directeur exécutif de Nexdigm – Fiscalité indirecte, Saket Patawari, a déclaré que l’allégement de conformité profiterait probablement à environ 89% des contribuables.

“Bien que toutes les recommandations du Conseil puissent fournir des allègements temporaires aux contribuables, certains aspects importants comme la correction de l’inversion des droits, le droit à l’ITC vis-à-vis de la vaccination des employés et la prolongation des dates d’échéance pour les déclarations de TPS restent éludés”, a-t-il ajouté. .

Le partenaire de Tax Connect Advisory Services LLP, Vivek Jalan, a déclaré que le dépôt du GSTR 9 (déclaration annuelle) est la dernière occasion pour un contribuable de rectifier toute erreur commise au cours de l’exercice et doit être préparé avec le plus grand soin. Le département GST peut émettre des avis en cas d’incohérence détectée par son Data Analytics Wing dans le GSTR 9.

