Allègement des recettes : des recettes fiscales sans précédent sont de bon augure pour l’Inde

Les perceptions réelles des taxes informatiques pour avril-octobre FY22 sont de Rs 3,11 lakh crore.

Par TV Mohandas Pai & Nisha Holla

Les données du contrôleur général des comptes indiquent que les perceptions fiscales de l’exercice 22 sont en passe de battre non seulement l’exercice 21 touché par la pandémie, mais également l’exercice 20, une année de croissance régulière. Le graphique ci-joint montre les données de collecte réelles au cours de l’exercice 20, de l’exercice 21 et entre avril et octobre de l’exercice 22 pour les recettes fiscales brutes (GTR) et les grandes rubriques fiscales telles que les sociétés, les revenus, les biens et services centraux (CGST), la taxe de compensation de la TPS, les douanes et droits d’accises. Les totaux estimés pour l’exercice 22 sont calculés en ajoutant les collectes réelles d’avril à octobre aux collectes réelles de novembre à mars de l’exercice 21. Il s’agit d’estimations prudentes car elles sont basées sur les collectes de l’année pandémique et non sur la croissance à grande vitesse de l’exercice 22.

Les collections réelles de GTR en FY22 sont de Rs 13,64 lakh crore, contre Rs 8,76 lakh crore en FY21 et Rs 10,52 lakh crore en FY20 au cours de la même période. Une estimation prudente pour les totaux de l’exercice 22 est de Rs 25,1 lakh crore en GTR. Cela indique près de Rs 3 lakh crore sur le BE FY22 de Rs 22.2 lakh crore. Une analyse des différentes rubriques fiscales indique qu’il pourrait être encore plus élevé.

Impôt sur les sociétés (CT) : les collectes d’avril à octobre pour l’exercice 22 s’élèvent à Rs 3,3 lakh crore, soit une augmentation de 92% par rapport à la même année l’année dernière. L’ajout à cela de Rs 2,85 crore lakh estimé de novembre à mars FY21 montre une estimation prudente du total de Rs 6,15 lakh crore en FY22. C’est Rs 68 330 crore supérieur à l’estimation budgétaire de Rs 5,47 lakh crore. Les collectes de mars (voir graphique) sur quatre ans montrent que le mois de mars FY21 de CT était le plus bas, en raison du volume élevé de remboursements traités. Si l’augmentation de 92% du CT actuel est également appliquée pour mars, ce serait Rs 2,05 crore lakh. Si ce n’est pas tant que ça, CT atteindra au moins le pic FY19 de Rs 1,9 crore lakh, plus élevé de Rs 80 000 crore par rapport au CT FY21 de mars. Le total CT FY22 pourrait être de Rs 1,5 crore lakh sur le BE de Rs 5,5 lakh crore.

Impôt sur le revenu : les perceptions réelles de l’impôt sur les technologies de l’information pour l’exercice 22 d’avril à octobre sont de 3,11 crore de lakh Rs. L’estimation du total en ajoutant les collections de novembre à mars FY21 de Rs 2,7 lakh crore à cela nous donne un total informatique de Rs 5,77 lakh crore, battant BE de Rs 16 400 crore. Le taux d’exécution actuel pourrait générer des impôts sur le revenu beaucoup plus élevés.

GST : Selon la même analyse prudente, la CGST peut également augmenter de Rs 36 000 crore. La collecte au cours des derniers mois a tendance à dépasser le crore de Rs 1,3 lakh. En supposant que ce taux d’exécution se maintienne pour décembre-mars, novembre-mars FY22 verra Rs 6,5 lakh crore. En supprimant Rs 50 000 crore pour l’indemnisation, le Centre obtient 50% du solde, soit Rs 3 lakh crore, battant la collection FY21 de Rs 50 000 crore. Ce nombre est peut-être encore inférieur puisque la TPS d’octobre et de novembre a été freinée par l’impact de la pénurie mondiale de puces sur l’industrie automobile. La reprise des ventes maintenant signifiera des collections plus élevées.

Droits de douane et d’accise : les collectes réelles pour l’exercice 22 d’avril à octobre sont de Rs 1,12 crore lakh et Rs 2,04 crore lakh, respectivement. L’analyse ci-dessus montre que le total estimé pourrait être de Rs 1,96 crore lakh et Rs 4,33 crore lakh, respectivement – Rs 60 000 crore et Rs 1 lakh crore sur le BE. Mais en raison de la réduction des taxes sur les carburants en novembre, Rs 45 000 crore doivent être supprimés des droits d’accise – maintenant Rs 55 000 crore sur le droit d’accise BE.

GTR pourrait donc battre BE par Rs 4 lakh crore. Sur ce total, 58% de tous les impôts (à l’exception de 100% pour les douanes) viendront compléter la disponibilité nette du Centre, qui pourrait être de Rs 2,52 lakh crore.

Recettes non fiscales (NTR) : le transfert des excédents par la RBI a déjà augmenté, passant de Rs 53 500 crore budgétisé à Rs 99 100 crore. Avec une augmentation attendue des flux de dividendes des sociétés pétrolières avec des bénéfices plus élevés, le NTR total pourrait dépasser BE de Rs 75 000 crore.

Recettes en capital hors dette (NDCR): NDCR FY22 est budgétisé à Rs 1,88 lakh crore. Même si le désinvestissement de LIC (Rs 1 lakh crore) ou de BPCL (Rs 75 000 crore) n’a pas lieu, l’augmentation du NTR sera suffisante pour combler le déficit.

Sur les Rs 4 lakh crore GTR au-dessus de FY22 BE, Rs 2,52 lakh crore seront disponibles pour les dépenses supplémentaires du Centre. Deux demandes supplémentaires ont déjà été déposées, dont les sorties de fonds supplémentaires nettes sont estimées à 3,2 lakh crore Rs, dont 50 000 crore Rs pour les subventions alimentaires, 58 430 Rs pour les subventions aux engrais, 53 000 crore Rs pour les incitations à l’exportation en attente, 65 000 crore Rs à Air India, Rs 22 000 crore pour MGNREGA, et un nettoyage complet des passifs passés.

Le gouvernement peut couvrir ces dépenses excédentaires (Rs 3,2 lakh crore) en raison de la vigueur des recettes fiscales (Rs 2,52 lakh crore), laissant un déficit possible de Rs 70 000 crore. Ce déficit pourrait être compensé par d’éventuelles économies de dernière minute ou une augmentation des revenus. Des études indiquent également que le PIB pourrait atteindre Rs 228 lakh crore, contre Rs 222 lakh crore budgété.

Les emprunts de FCI auprès de la NSSF ont été repris par le Centre dans le budget FY21. L’excédent de recouvrement par rapport au RE l’année dernière a également été utilisé pour prendre en charge d’autres passifs de ce type budgétisés pour l’exercice 22. Ces paiements ponctuels sont ainsi apparus dans le budget de l’État, entraînant une augmentation apparente du déficit public à 9,2 %. Comme il s’agissait d’un nettoyage ponctuel, le FD a depuis diminué à 6,8 % au cours de l’EX22.

Espérons qu’avec le nettoyage actuel de l’exercice 22, les revenus de l’exercice 23, renforcés par la vigueur fiscale attendue et une réduction massive des dépenses ponctuelles au cours de l’exercice 22, puissent être utilisés pour répondre au développement accéléré des infrastructures et aux demandes de dépenses courantes (de l’exercice 23) au lieu des passifs passés.

La génération de revenus sans précédent pourrait également permettre au gouvernement de réorganiser les dalles fiscales et d’apporter un certain soulagement à la classe moyenne qui souffre depuis longtemps.

Respectivement, président, Aarin Capital Partners, et chercheur en technologie, C-CAMP

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.