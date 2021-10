Allégement doux : l’assujettissement à l’impôt des coopératives sucrières diminue

Actuellement, la déduction des dépenses des coopératives sucrières des revenus est calculée uniquement sur la base du prix juste et rémunérateur (PRF) fixé par le Centre, qui est généralement inférieur aux prix de référence (SAP) fixés par divers États sur leurs territoires respectifs. .

Dans une démarche qui réduira l’obligation fiscale des coopératives sucrières à court d’argent au lendemain de la pandémie, le gouvernement a précisé que le prix conseillé par l’État (SAP) élevé payé par ces entités aux agriculteurs pour les achats de canne sera autorisé. à titre de déduction en vertu des règles de l’impôt sur le revenu.

Actuellement, la déduction des dépenses des coopératives sucrières des revenus est calculée uniquement sur la base du prix juste et rémunérateur (PRF) fixé par le Centre, qui est généralement inférieur aux prix de référence (SAP) fixés par divers États sur leurs territoires respectifs. .

Dans une circulaire datée du 25 octobre, le Conseil central des impôts directs (CBDT) a clarifié que la « fixation des prix par les gouvernements des États par le biais de lois/arrêtés au niveau des États ou d’autres instruments juridiques qui réglementent le prix d’achat de la canne à sucre, y compris le prix conseillé par l’État, qui peut être supérieur au prix minimum légal/prix juste et rémunérateur fixé par le gouvernement central » sera pris en compte pour les déductions. Cependant, il n’est pas clair si le gouvernement remboursera les impôts supplémentaires perçus jusqu’à présent sur ce compte depuis que la disposition a été insérée dans la Loi de l’impôt sur le revenu en 2016.

La pause intervient après qu’une délégation du BJP du Maharashtra, dirigée par l’ancien ministre en chef Devendra Fadnavis, a rencontré la semaine dernière le ministre de l’Intérieur et de la Coopération de l’Union, Amit Shah, pour souligner le problème.

Les coopératives sucrières ont demandé un allégement au motif que les paiements aux agriculteurs au-delà du FRP ne doivent pas être interprétés comme une répartition des bénéfices entre leurs membres (généralement les agriculteurs) ; elles doivent plutôt être considérées comme des dépenses déductibles du revenu.

Habituellement, les coopératives du Maharashtra paient le FRP aux agriculteurs initialement pour l’approvisionnement en canne. Cependant, ils paient plus pour la canne par la suite s’ils gagnent plus de leurs activités sucrières et autres sous-produits. Ceci, disent-ils, n’est pas un profit.

Dans d’autres États comme l’Uttar Pradesh, l’épicentre traditionnel de la crise des arriérés de canne, les coopératives sont mandatées pour payer le PAS aux agriculteurs. Le PAS dans UP s’élevait à Rs 340 par quintal pour la campagne de commercialisation en cours qui a commencé à partir du 1er octobre, par rapport au FRP de Rs 290.

La loi de finances 2015 avait inséré une clause (xvii) I dans la sous-section (1) de l’article 36 de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu, pour prévoir une déduction pour les coopératives sucrières sur la base du FRP (ou d’un montant inférieur ).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.