Allégement fiscal pour le travail à domicile: besoin de l’heure pendant les périodes de Corona

Laissez-nous vous dire un fait intéressant : le gouvernement prévoit d’accorder un allégement fiscal aux employés du télétravail. Cet acronyme est né pendant la pandémie de Covid. Cela fait un an de confinement. Des industries et des bureaux ont été fermés. Cependant, une majorité d’employés en Inde ne sont pas autorisés et ne sont pas non plus prêts à reprendre leurs fonctions. Ainsi, l’avenir du travail va être hybride.

Par conséquent, le gouvernement réfléchit beaucoup à la manière d’offrir une exonération fiscale aux employés qui travaillent à domicile pour le bien-être de la société.

Dans de nombreux cas, il est également apparu que certains employeurs ont fourni des indemnités, des remboursements et, en outre, des actifs à leurs employés pour répondre aux exigences.

Ainsi, dans les cas où les employeurs ont prévu de telles indemnités pour faire face à ces dépenses supplémentaires, lesdites indemnités sont imposables entre les mains des salariés. La raison en est l’absence d’exonérations spécifiques dans les lois fiscales.

Le gouvernement pourrait envisager de prévoir des déductions pour les dépenses engagées par les employés salariés qui travaillent à domicile dans le prochain budget, car cela stimulerait la demande.

Les dépenses qu’ils encourent et supportent en travaillant à domicile auraient été encourues au bureau et supportées par l’employeur si les employés avaient travaillé au bureau. Si vous autorisez ces dépenses à déduire de l’impôt, cela leur laissera plus d’argent. C’est assez juste et peut être fait par le gouvernement.

Une telle mesure, si elle était prise et mise en œuvre par le gouvernement, serait « raisonnablement équitable » car si les entreprises devaient supporter cette dépense, cela aurait alors été une dépense déductible dans leurs livres.

Il simule un environnement de transfert d’argent entre les mains de ces personnes (qui travaillent à domicile) en offrant une déduction/concession pour les dépenses liées au COVID et quelques milliers de dollars dans leur main par mois peuvent contribuer à la création de la demande dans la mécanique de l’économie.

Les douanes, pour l’imposition du droit, n’ont pas été envisagées plus tôt et cela pourrait être un moment propice pour obtenir un régime similaire et par conséquent permettre à l’industrie de payer la taxe contestée et si vous allégez la pénalité, vous pourriez être en mesure de collecter les fonds en le domaine de Rs15,000-20.000 crore.

Si les autorités souhaitent collecter une somme d’argent supplémentaire et supporter en retour les dépenses des vaccins, alors l’effet ne se limiterait pas à quelques produits et serait généralisé. De plus, il serait appliqué en tenant compte de la valeur de base et non de la composante fiscale.

