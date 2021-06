Allègement fiscal : réduction de la TPS pour les kits de test Covid-19, les médicaments ; pas de dispense pour les vaccins car la vaccination est gratuite dans le secteur public

in

Alors que certains ministres des finances de l’État, dont Amit Mitra du Bengale occidental et Manpreet Singh Badal du Pendjab, ont plaidé pour une exonération temporaire de la taxe pour tous les médicaments, vaccins et équipements Covid, un groupe de ministres dirigé par le ministre en chef du Meghalaya, Conrad Sangma, a recommandé de réduire les taux de TPS pour les articles autres que les vaccins.

Le Conseil de la taxe sur les produits et services a décidé samedi de réduire les taux de la TPS sur les médicaments Covid, les kits de test, le matériel médical et même les ambulances pour soulager les personnes au milieu de la pandémie, mais a maintenu la taxe sur les vaccins inchangée au niveau le plus bas de 5%. Les nouveaux tarifs seront en vigueur jusqu’au 30 septembre.

Alors que certains ministres des Finances de l’État, dont Amit Mitra du Bengale occidental et Manpreet Singh Badal du Pendjab, ont demandé une exonération temporaire de la taxe pour tous les médicaments, vaccins et équipements Covid, un groupe de ministres dirigé par le ministre en chef du Meghalaya, Conrad Sangma, a recommandé de réduire les taux de TPS pour les articles autres que les vaccins.

Le gouvernement de l’Union a estimé que les allégements fiscaux pour les vaccins sont superflus, étant donné qu’ils sont pour la plupart mis gratuitement à la disposition des personnes via les canaux gouvernementaux, alors qu’il n’y a aucune garantie que le secteur privé répercutera les allégements fiscaux aux bénéficiaires visés.

Le conseil, cependant, a exempté l’immunosuppresseur Tocilizumab et le médicament contre la mucomycose (champignon noir) Amphotéricine B de la TPS. “Il y avait beaucoup de substance dans les recommandations faites par le GOM … le Conseil a naturellement accepté d’aller avec les recommandations du GOM sous réserve bien sûr de légères modifications”, a déclaré le ministre des Finances Nirmala Sitharaman.

Même si le GoM a recommandé de maintenir les taux de TPS pour les ambulances à 28 % et celui pour les équipements de contrôle de la température à 18 %, le Conseil l’a ramené à 12 % et 5 %, respectivement. Le conseil a également réduit le taux de la TPS à 5 %, contre 18 % pour les fours électriques dans les crématoriums, tandis que la recommandation du GM était de le réduire à 12 %. Le panel d’ajustement des taux de la TPS avait également suggéré aucun changement dans la taxe sur les vaccins tout en suggérant une réduction des taux pour certains médicaments et équipements.

Le ministre des Finances du Pendjab, Manpreet Singh Badal, a tweeté : « Tenter de choisir des exemptions sur la base d’une structure de droits inversée ou d’importations moins chères détruirait le fondement de la #GST. La TPS sur les matériaux préventifs #COVID-19, les masques, les EPI, les désinfectants pour les mains, l’oxygène de qualité médicale, les kits de test, les ventilateurs, la machine bipap et les oxymètres de pouls est insensible. »

“Ce n’est pas un problème avec les gens (taxation des vaccins) car ils ne paient aucun impôt… c’est gratuit pour eux”, a déclaré le secrétaire au revenu Tarun Bajaj.

Lundi, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé que le gouvernement de l’Union achèterait 75 % des vaccins aux fabricants de vaccins, dont 25 % du quota de l’État, et les donnerait gratuitement aux gouvernements des États pour la vaccination.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.