Allegra Stratton : Elephants in Green Park et les épreuves du port d’une roboboot

T

ujourd’hui est un grand jour : ma maman arrive pour aider. Cela fait maintenant un peu plus de deux semaines que j’ai cassé mon Achille en jouant au tennis – c’est trop haut et trop près du muscle pour une intervention chirurgicale, donc c’est juste (ce que mon fils appelle) mon Roboboot, la gravité et trois mois de repos qui vont le guérir. C’est censé vous immobiliser et ça marche. Alok Sharma (président désigné de la COP26 et l’un des gars les plus gentils de la politique) a dit que ma botte était la « mascotte » de l’unité COP. Dieu j’espère que non. J’espère que c’est parti d’ici novembre. Beaucoup de mes réunions en ce moment se concentrent sur la pression du gouvernement pour mettre fin à la déforestation d’ici 2030. Zac Goldsmith est l’un des ministres qui dirige cela et la semaine dernière, Gilly, son choucas de sauvetage, a sauté sur son épaule pendant le Zoom.

Je me connecte à la réunion du bureau du PM depuis ma chaise de cuisine pendant que le PM siffle les choses qu’il veut trier. Depuis l’accident, je ne suis allé au No10 que deux fois. La première fois, à peine sorti de l’hôpital le premier jour de démarrage, j’ai été attrapé par la phalange des caméras à l’extérieur du n ° 10 car il n’y avait aucun moyen d’atteindre mon bureau autrement que par la porte noire. Depuis cette épreuve, le bureau du Premier ministre me permet d’utiliser son ascenseur et même dans les parties supérieures sinueuses de Downing Street, de gentils gardiens apparaissent de nulle part pour appuyer sur les boutons élevant les plates-formes.

Dans ma cuisine, la plupart des réunions sont des check-ins sur la tentative déterminée d’Alok de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré – souvenez-vous de la phrase, “garder 1,5 en vie”, vous allez l’entendre de nous bien avant la COP en novembre – probablement le sommet d’après-guerre le plus important que la Grande-Bretagne ait jamais organisé. En ce moment, il est dans les pays du G20 essayant de les cajoler pour réduire les émissions de carbone. (J’allais le filmer jusqu’à ce que la jambe explose). En milieu de matinée, une présentation explique comment le monde s’est peut-être réchauffé encore plus que nous ne le pensions. L’après-midi apporte de la joie : l’idée de transporter les magnifiques éléphants en bois grandeur nature de Green Park à Glasgow. J’ai chronométré le temps qu’il faut pour se rendre aux toilettes et aujourd’hui, il y a un record personnel : trois minutes et 15 secondes.

Pour me doucher tout en protégeant la botte, je dois enfiler une chaussette imperméable que même les fabricants appellent un « préservatif ». Mardi soir, nous le déchirons – mettant fin à la douche. Le lendemain, échevelé, je garde la caméra éteinte pour mon premier Zoom avec un colonel distingué et poli sur une idée pour le sommet des dirigeants mondiaux à la COP. Ensuite, maman me lave les cheveux dans l’évier, ce qui me permet d’allumer la caméra pour le prochain Zoom – une conversation avec le comité sur le changement climatique sur le fait d’atteindre le zéro net d’ici 2050. À son retour de la crèche, ma fille de quatre ans décide de s’asseoir sur mes épaules et d’allumer et d’éteindre le bouton muet. Adroitement, maman la récupère.

Un check-in avec Nigel Topping qui me réconforte toujours : il essaie d’obtenir des financements privés pour financer l’énergie propre pour 150 millions de subsahariens qui dépendent actuellement des lampes à pétrole. La prochaine rencontre avec le No10 porte sur les émissions de méthane des vaches. Mon pilote gouvernemental préféré est mentionné : la technologie qui attrape les rots de vache. J’ai lu quelques e-mails en faisant des haltères et j’ai appris qu’il pourrait y avoir des progrès pour trouver un foyer à Glasgow pour nos éléphants. Voilà pour ne jamais travailler avec des enfants et des animaux.