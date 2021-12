Allegri atteint 250 victoires en Serie A

06/12/2021 à 14:25 CET

La Juventus a pris les trois points dans son stade contre Gênes, dans un match qu’elle méritait d’avoir résolu auparavant, et dans lequel seul le succès du vétéran gardien visiteur, Salvatore Sirigu, a maintenu son équipe en vie. Allegri s’accroche au peu de possibilités qu’il leur reste, se battre pour le « Scudetto ».

Avec cette victoire, Massimiliano Allegri atteint 250 en Serie A. L’entraîneur italien est le deuxième entraîneur le plus victorieux de la ligue, derrière Carlo Ancelotti. Allegri en ajoute 150 avec la Juventus, en plus des 100 autres qu’il ajoute dans ses étapes au Sassuolo, Cagliari et Milan.

Allegri n’est plus qu’à 25 victoires de devenir le Entraîneur le plus victorieux de Serie A, un fait que vous pourrez sûrement réaliser si vous continuez à diriger le ‘Vecchia Signora’ une autre saison.

Gasperini, un autre entraîneur record en Italie

Gian Piero Gasperini, l’entraîneur de l’Atalanta, est devenu le deuxième entraîneur à diriger une équipe de Serie A pendant 2000 jours consécutifs. Puisque les victoires comptent pour 3 points, seul Carlo Ancelotti est au premier plan depuis plus de jours.

L’entraîneur actuel du Real Madrid a réussi à être 2765 jours à la tête de Milan de 2001 à 2009, quand il a fait ses valises pour Chelsea.