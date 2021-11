Allegri considère les attaques contre Morata comme injustes et « intéressées »

29/11/2021

Le à 15:12 CET

.

Massimiliano Allegri, entraîneur de la Juventus Turin, a défendu l’international espagnol lundi Alvaro Morata, qui à son avis reçoit des critiques injustes et intéressées, au lieu d’être jugé pour ses performances sur le terrain.

« Sur Allvaro Je voulais juste clarifier quelques choses. Je ne fais pas votre travail (à la presse), mais il y a des préjugés répandus qu’il faut analyser. J’aimerais comprendre de quels points de vue vous faites vos évaluations », a-t-il affirmé Allegri lors de la conférence de presse précédant le match de championnat contre Salernitana.

« Je n’aime pas ça. Morata et ce n’est pas juste », a-t-il ajouté.Morata Il a reçu de vives critiques, comme le reste de ses coéquipiers, pour la défaite subie par la Juventus à domicile contre l’Atalanta samedi dernier.

Allegri a estimé que l’attaquant international espagnol était l’un des meilleurs de son équipe lors du match de championnat contre l’Atalanta.

Morata, ancien joueur du Real Madrid et de l’Atlético Madrid, a marqué deux buts en treize matches de Serie A et deux en quatre matches de Ligue des champions.

Allegri Il a également tenté de calmer la tempête qui entoure son club à la fois pour ses résultats négatifs en Serie A, dont il est septième, et pour l’enquête du parquet de Turin pour d’éventuelles fraudes fiscales et émission de fausses factures.

« (Président, Andréa) Agnelli samedi il a parlé à l’équipe et ce matin il l’a refait avec tous les travailleurs du club, pour rassurer et calmer. En ce moment, il faut s’isoler et c’est tout », a-t-il déclaré.