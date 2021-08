Allegri dit qu’il était d’accord avec Cristiano son remplaçant à Udine

22/08/2021 à 22:07 CEST

.

Massimiliano Allegri, l’entraîneur de la Juventus, a assuré ce dimanche qu’il était d’accord avec le Portugais Cristiano Ronaldo ne l’alignant pas comme titulaire dans le match de la première journée de Serie A que son équipe a fait match nul 2-2 sur le terrain de l’Udinese.

“Christian c’est bien. J’ai parlé avec lui et vous considérez les conditions sportives de tous, je lui ai dit qu’il débuterait sur le banc et qu’on aurait besoin de lui en seconde période”, a-t-il déclaré. Allegri à la fin du match, dans des déclarations à la télévision italienne “Dazn”.

“Il était disponible et quand il est entré, il a bien fait, il avait aussi marqué. Mais ce n’est pas une question technique, mais de comprendre le moment et les conditions sportives. Nous avons beaucoup de matchs et il faut tous les gérer”, il ajouta.Christian Il a sauté sur le terrain au moment du match et avait marqué le but possible 3-2 à la 95e minute avec une tête puissante, mais le VAR l’a annulé pour un hors-jeu.

Auparavant, la Juventus avait pris une avance de 2-0 avec des buts de l’Argentin Paulo Dybala et du colombien Juan Guillermo Cuadrado et l’Udinese est revenu grâce à l’Argentin Roberto Pereyra, pénalité et espagnol Gérard Deulofeu, après un grave échec du but polonais Wojciech Szczesny.