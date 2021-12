Allegri embrasse une séquence positive

20/12/2021 à 20h45 CET

Après un début de saison dévastateur, la Juventus a pu se remettre petit à petit de l’effet négatif de la perte de Cristiano, au point d’ajouter désormais une séquence de cinq matchs consécutifs sans défaite, dont un seul nul et quatre victoires. Le dernier, à domicile contre Bologne, qui l’a conforté à la septième place. Maintenant, en recevant Cagliari, l’aspiration est d’aller de l’avant.

« Nous ne devons pas penser que ce sera facile, ils ont une qualité que les points ne reflètent pas et nous ne pouvons pas nous permettre d’autres revers à domicile. On risque tout dans ces mois« Massimiliano Allegri, entraîneur des Bianconero, a déclaré lors d’une conférence de presse au sujet du match contre Cagliari. Il ne pourra pas compter sur Juan Guillermo Cuadrado, touché après avoir marqué contre Bologne.

Qui commandera l’attaque est Álvaro Morata, également buteur du dernier duel et avec toute la confiance d’Allegri pour mener l’offensive. Ils doivent améliorer leur moyenne de buts afin de se rapprocher le plus possible du «top 4» avant la nouvelle année, ce qui est l’objectif fixé pour «Vecchia Signora». Match par match. El Cagliari est la prochaine gare.

ALIGNEMENTS POSSIBLES :

Juventus : Szczesny ; Carré, Bonucci, De Ligt, Sandro ; Rabiot, Locatelli, McKennie ; Bernardeschi, Jorge; Morata.

Cagliari : Cragno; Cáceres, Ceppitelli, Carboni ; Zappa, Oliva, Deiola, Nandez, Dalbert ; Pedro, Seau.

Arbitre: Federico Dionisi.

Heure: 20h45.