“Allegri est un entraîneur qui a le respect des vestiaires”

27/05/2021 à 17:31 CEST

L’entraîneur italien Fabio Capello, a salué la personnalité et le travail de son compatriote Massimiliano Allegri, qui a mis en avant sa connaissance du football mondial et sa capacité à atteindre le respect du vestiaire.

“Allegri est un entraîneur qui peut entraîner n’importe qui à cause de sa personnalité, il connaît très bien le football mondial. Je pense que c’est un entraîneur qui peut avoir le respect des vestiaires”Capello a déclaré lors du Congrès mondial des entraîneurs AK qui se tient au siège de la Fédération espagnole de football.

Allegri fait partie des entraîneurs qui peuvent choisir d’entraîner le Real Madrid, le poste d’entraîneur étant vacant après les adieux du Français Zinedine Zidane.

Capello, qui a mis en avant l’entraîneur qui sait obtenir des performances d’une équipe et non de ceux qui cherchent à imposer un style de jeu, a souligné la carrière d’Allegri.

“Allegri est un coach très intelligent. Je dis toujours que vous devez faire du vin avec les raisins que vous avez; vous ne pouvez pas faire du champagne si vous n’avez pas de raisins pour faire du champagne. C’est pourquoi j’ai beaucoup de respect pour des entraîneurs qui comprennent cela. Des entraîneurs qui ne pensent qu’à un style de jeu, à une façon de faire, ils ne gagnent jamais de titres “A souligné Capello.

Celui qui était à deux étapes différentes, l’entraîneur du Real Madrid a reconnu que le Brésilien Ronaldo Nazário, qu’il place près de Leo Messi, était le meilleur attaquant qu’il ait dirigé.

“Ronaldo Nazário a été le meilleur attaquant que j’ai formé. Le meilleur de loin. Ronaldo le Brésilien a été un crack absolu. Vous devez le mettre très près de Messi”A souligné Capello.

L’entraîneur italien a profité de son discours au Congrès technique organisé par Aitor Karanka dans la Fédération espagnole pour raconter l’évolution sur les bancs ces derniers temps.

“A mon époque, je n’avais pas d’ordinateur, je n’avais rien. Maintenant, vous devez trouver des choses qui peuvent vous aider. Mais maintenant, on parle beaucoup de choses qui ne sont pas si importantes. Le plus important est de bien s’entraîner. , mangez bien, ayez l’esprit d’équipe Si vous avez un joueur dans un vestiaire qui vous demande pourquoi il ne joue pas, si vous ne gagnez pas, il dit quelque chose dans le vestiaire, ce n’est pas bon », a déclaré Capello.

“Maintenant, ils parlent de choses qui ne me semblent pas si importantes. Le plus important est le vestiaire, l’entraînement et le respect. C’est la base du football. Je suis heureux parce que dans le monde du football, les gens travaillent plus avec tout ce qu’il y a là-bas. C’est maintenant pour vous expliquer le football. Mais je crois que le football, le ballon, c’est toujours le même. Frappez le bâton et entrez, ou frappez le bâton et sortez », a ajouté l’Italien. .