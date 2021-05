Allemagne news: L’hypocrisie du Nord Stream 2 de Mini-Merkel sape l’OTAN et l’UE, déclare un député | Monde | Nouvelles

Allemagne: Laschet fait face à une “ bataille ” pour devenir chancelier, selon un expert

Daniel Kawczynski s’exprimait après les remarques du chef de la CDU, M. Laschet, vendredi, concernant l’oléoduc controversé, qui apportera du gaz liquéfié directement de la Russie de Vladimir Poutine. L’évolution a fait l’objet de critiques importantes, notamment de la part de Joe Biden et de son prédécesseur en tant que président américain Donald Trump, les opposants étant préoccupés par le contournement de l’Ukraine et de la Biélorussie.

Les inquiétudes se sont encore intensifiées depuis le récent renforcement des troupes de la Russie à sa frontière avec l’Ukraine.

M. Laschet, s’exprimant lors d’un débat télévisé axé sur la politique étrangère et de sécurité, a déclaré à propos de Nord Stream 2, qui est maintenant achevé à 95%: “Je soutiens le projet et le considère comme important.”

Faisant référence à l’annonce de M. Biden selon laquelle les États-Unis n’imposeraient pas de sanctions aux entreprises impliquées dans le développement, M. Laschet, parfois surnommé «mini-Merkel» en raison de son adhésion étroite aux idéaux politiques de Mme Merkel, a suggéré qu’il ne serait pas influencé par désapprobation internationale.

La proximité politique d’Armin Laschet avec Angela Merkel l’a vu surnommé “mini-Merkel” (Image: GETTY)

Le président russe Vladimir Poutine (Image: GETTY)

Il a expliqué: “Cette décision sur la façon dont nous organisons notre approvisionnement énergétique, nous la prenons nous-mêmes, d’ailleurs, et c’est donc un bon signal que la politique du président Trump est terminée.”

“L’Allemagne a toujours à l’esprit la sécurité de l’Ukraine.”

M. Kawczynski, député de Shrewsbury et Atcham, a déclaré à Express.co.uk: «Je suis très déçu – évidemment, l’OTAN est un club très exclusif, il ne compte que 30 membres et c’est l’alliance militaire la plus réussie de ma vie.

Une effigie géante conçue comme un amalgame d’Armin Laschet et d’Angela Merkel (Image: GETTY)

«Cet extraordinaire privilège s’accompagne d’une responsabilité non seulement envers nos collègues partenaires de l’OTAN en Europe centrale et orientale, qui eux-mêmes expriment très publiquement leurs craintes quant aux ramifications de ce pipeline, peut-être pas aujourd’hui, peut-être pas demain mais dans les années à venir.

«Et finalement, si un jour est remplacé par quelqu’un qui est encore plus conflictuel, et qui a un sentiment encore plus grand d’affirmer l’influence et le pouvoir russes, alors ce pipeline est évidemment quelque chose qui va leur permettre de le faire.

M. Kawczsynki a ajouté: «En plus des partenaires de l’OTAN, je fais référence à l’Ukraine et à la Biélorussie, qui sont des pays très sensibles à toute forme de manipulation énergétique de la part de la Russie parce qu’ils sont tellement dépendants de ces approvisionnements en gaz russe.

Armin Laschet espère succéder à Mme Merkel en tant que chancelière allemande (Image: GETTY)

Nord Stream 2 est terminé à 95% (Image: GETTY)

«En fait, l’Ukraine va perdre, selon certaines estimations, jusqu’à 3 à 4 milliards de dollars par an pour les frais de transit.

«Donc, tout cela est quelque chose qui crée beaucoup de problèmes, et je suis bien sûr très déçu de la réponse allemande.

«Il est également très décevant de voir le président américain abandonner les sanctions contre ce projet alors que nous sommes si proches d’un énorme changement potentiel dans la politique allemande.»

Chronologie d’Angela Merkel (Image: Express)

Les Verts semblant susceptibles d’être les partenaires de la CDU dans une coalition post-électorale, M. Kawczynski a expliqué: «Je m’intéresse à une perspective géopolitique, alors que je pense que les Verts en Allemagne sont uniquement intéressés par, d’un point de vue environnemental.

«Si vous pouvez fusionner des facteurs environnementaux avec des facteurs militaires et stratégiques, cela devrait être une histoire très intéressante pour de nombreuses personnes intéressées par les deux.»

Interrogé sur les perspectives de M. Laschet de devenir chancelier allemand, il a déclaré: «Ce que je dirais, c’est que ce genre de commentaires est évidemment très regrettable et ne correspond pas à l’initiative que l’Allemagne devrait ostensiblement donner.

«Les Allemands sont très prompts à sermonner la Pologne sur les émissions de CO2 et la nécessité de disposer de technologies plus vertes tout en continuant à construire d’énormes quantités de centrales au charbon.

Le président américain Joe Biden (Image: GETTY)

«Il y a ici un sentiment de résistance, peut-être d’hypocrisie. L’Allemagne est à l’avant-garde pour essayer d’établir des points communs dans toute l’Europe par le biais de l’Union européenne.

Il a ajouté: «Cela va à l’encontre de ce qui est censé être une politique énergétique commune de l’UE.

«C’est une sorte de je vais bien, scénario de Jack – tant qu’ils obtiennent leur gaz bon marché de Russie et continuent à verser des milliards de dollars en Russie, ils vont bien.

“C’est que cela n’est pas conforme aux principes, je dirais, en fait au concept de l’Union européenne.”