Allemagne vs Arménie : composition, actualités de l’équipe, expériences de Flick et bien plus !

L’athlète paralympique indienne et tireuse à la carabine Avani Lekhara a remporté l’or aux Jeux paralympiques de cette année. Par Reya Mehrotra Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 ont mis en lumière une liste illustre de sportifs indiens qui ont réalisé des performances exceptionnelles. Ici, nous vous présentons les paralympiens les plus performants […] More