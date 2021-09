Allemagne vs Arménie : couverture complète des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA

in

C’est le deuxième match de la trêve internationale, et l’Allemagne affrontera les meilleurs du Groupe J, l’Arménie, dans ce qui compte comme un topspiel lorsqu’il n’y a pas de football national. Ce sera le deuxième match de Hansi Flick à la tête de l’Allemagne, et l’ancien entraîneur du Bayern Munich cherchera à améliorer sa victoire 2-0 sur le Liechtenstein.

Flick a un certain nombre de joueurs manquants pour ce jeu, ce qui augmentera probablement le besoin d’expérimenter avec la programmation. Contre le Liechtenstein, nous n’avons pas vraiment vu beaucoup de la nouvelle approche de l’entraîneur en action, simplement parce que les adversaires étaient tellement défensifs. Espérons que contre l’Arménie, nous voyons beaucoup plus l’équipe et la tactique de Hansi.

