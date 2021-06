Allemagne vs Danemark: diffusion en direct, fil de l’heure du jeu, comment regarder

Les Euros devant commencer dans un peu plus d’une semaine, l’Allemagne a besoin d’un peu de temps de jeu ensemble pour se préparer pour le tournoi.

Bien que l’équipe compte un grand nombre de joueurs du Bayern Munich dans son équipe, il ne suffit pas de remplir un XI. Selon les rapports, Joachim Low veut passer au style d’attaque à haute pression qui a fait le succès de Hansi Flick l’année dernière au niveau du club. À cette fin, les Allemands doivent profiter au maximum du temps avant le tournoi pour s’entraîner le plus possible dans le style.

Il sera particulièrement intéressant de voir comment l’attaque sera mise en place. Serge Gnabry, Thomas Muller et Leroy Sane commenceront presque sûrement – ​​mais est-ce que quelqu’un les rejoindra? Sera-ce un 4-2-3-1 avec un quatre avant, ou un 4-3-3 comme Low est habitué ? Y aura-t-il un attaquant ou Gnabry sera-t-il en tête ? Muller sera-t-il au milieu ou au large ? Nous nous attendons à voir des réponses à tout cela et plus encore dans ce jeu.

Informations sur le match

Emplacement: Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck, Autriche

Temps: 21h00 heure locale, 15h00 HNE

Télévision/diffusion : ESPN+, Trouvez votre pays

