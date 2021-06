Allemagne vs Danemark: le Bayern Munich alignera la composition attendue avant le choc d’aujourd’hui

L’Euro 2020 n’est plus qu’à quelques jours ! Nous sommes à moins de deux semaines de la compétition de l’été, et l’Allemagne a deux matches amicaux avant le grand tournoi. Aujourd’hui, ils affronteront le Danemark au Tivoli Stadion Tirol en Autriche.

Comme prévu, le Bayern Munich semble avoir une forte présence dans la formation de Joachim Löw.

L’équipe nationale s’entraîne actuellement dans la belle campagne autrichienne et aussi beau que soit le paysage, ce temps est essentiel pour que l’équipe se concentre. L’équipe nationale ne joue pas très souvent ensemble, ces journées sont donc cruciales pour créer des liens et élaborer des stratégies. Selon Maximilian Koch d’AZ, « l’équipe A » allemande lors de la séance d’entraînement d’aujourd’hui ressemblait à :

Neuer — Ginter, Süle, Hummels — Klostermann, Kimmich, Neuhaus, Gosens — Sané, Müller, Gnabry

L’équipe ‘A’ dans l’entraînement final avant le match de ce soir : Neuer – Ginter, Süle, Hummels – Klostermann, Kimmich, Neuhaus, Gosens – Sané, Müller, Gnabry [@Koch_AZ] pic.twitter.com/SkyWau31qI – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 2 juin 2021

Sur la base de cette liste, nous pouvons nous attendre à un trio de dos, avec Gosens et Klostermann jouant des rôles d’aile arrière. Une paire centrale de Neuhaus et Kimmich est un duo formidable au milieu de terrain, mais peut-être un peu inattendu avec les exclusions de Toni Kroos et İlkay Gündoğan. Enfin, nous avons un attaquant à trois du FC Bayern car Sané, Müller et Gnabry auront une excellente chimie au sommet.

C’est une nouvelle passionnante car cela pourrait être le premier aperçu de ce que pourrait être le onze de départ de l’Allemagne tout au long du tournoi. Cela montre au moins aux joueurs en qui Löw fera confiance. Prenez cela avec un grain de sel car il ne s’agissait que d’une «équipe A» à l’entraînement, mais c’est formidable de voir Müller inclus et il semble que Löw mettra sa confiance dans le Raumdeuter.

