Allemagne vs Hongrie : Compositions, actualités de l’équipe, remplaçant de Thomas Muller, et plus encore !

L’Allemagne vient de jouer son meilleur match en trois ans contre le Portugal, alors les dieux du football ont décidé que ça suffisait. Ils ont frappé Thomas Muller d’une blessure au genou, ce qui signifie que l’homme du Bayern Munich risque de manquer le match crucial de l’équipe contre la Hongrie demain. Il a fallu beaucoup de peine et d’efforts à Joachim Low pour trouver un système qui fonctionne, alors comment peut-il le modifier pour compenser l’absence du Raumdeuter ?

Nouvelles de l’équipe

Bien que nous ayons déjà examiné les options de l’Allemagne pour remplacer Muller, il n’en reste pas moins que son absence sera un coup dur pour l’équipe. L’Allemagne n’a pas vraiment prévu cette éventualité, il n’y a donc pas de solutions pré-préparées prêtes à être intégrées.

Pendant ce temps, Lukas Klostermann reste blessé, donc Low n’a même pas la possibilité de remettre Joshua Kimmich au milieu de terrain. Du côté positif, Ilkay Gundogan et Mats Hummels ont réussi à reprendre l’entraînement en équipe malgré leurs propres problèmes de blessures, tandis que Leon Goretzka a également été déclaré apte pour le match.

Bild a présenté en avant-première deux systèmes distincts pour le jeu demain, et il y a des avantages et des inconvénients à chacun d’eux.

Le premier alignement montre une ligne de fond de quatre hommes, quelque chose que Jogi Low n’a pas utilisé depuis des années maintenant. Alors que l’entraîneur vainqueur de la Coupe du monde 2014 a souvent eu recours à des changements de formations au pied levé ces dernières années, il semble peu probable qu’il prenne une mesure aussi drastique à la veille d’un match aussi massif, uniquement pour le plaisir de un joueur manquant.

Cependant, il y a beaucoup d’avantages. Un ailier traditionnel comme Sane pourrait simplifier la transition pour le reste des joueurs, car vous n’avez pas vraiment besoin de trop compliquer le système pour l’accommoder. De plus, ramener Kimmich et Goretzka au milieu de terrain pourrait aider les Allemands à résister aux attaques de la Hongrie, surtout si les ailiers se retrouvaient coincés sur les contres.

Cependant, la deuxième formation de Bild est beaucoup plus probable, où le XI allemand reste inchangé, à l’exception de Leon Goretzka qui occupe la position de Thomas Muller. Bien que cela puisse sembler une bonne décision à première vue, Goretzka n’est pas le même type de joueur que Muller, et il est difficile de le voir avoir le même impact, surtout après une si longue interruption.

Au Bayern Munich, les deux occupent souvent les espaces l’un de l’autre, mais le système actuel de Jogi ne ressemble en rien au système du Bayern. D’autres options incluent Leroy Sane ou Kevin Volland, mais toutes les alternatives n’ont pas été testées. Après tout, Muller était censé être un rouage clé du système allemand pour ce tournoi.

La Hongrie a encore une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale si elle gagne ce match. Comme on l’a vu avec la France, ils ont la qualité de bouleverser, et ils vont venir chez les Allemands avec tout ce qu’ils ont. Espérons que Joachim Low fasse les bons ajustements à son système demain. Sinon, cela pourrait finir par être son tout dernier match en charge.

Autres options potentielles :

Un 4-2-3-1 avec Timo Werner et Kai Havertz en tête, avec Gnabry et Sane sur les ailes. Un 3-4-3 avec Werner venant pour Muller, et la composition étant par ailleurs inchangée.