Allemagne vs Islande: premières réactions et observations

Premières réactions et observations

L’Allemagne sait quand marquer

L’équipe de Joachim Low a montré de bonnes qualités offensives ce soir. Mais surtout, ils ont marqué dans des moments cruciaux. Ils ont marqué deux buts au début de la première mi-temps. En seconde période, l’Islande a mieux commencé, mais Gundogan a marqué, et après cela, l’Islande n’a pas du tout l’air dangereuse.

L’Allemagne de Low n’a pas semblé aussi créative pendant longtemps. Ils se sont bien combinés au milieu de terrain, mais surtout, l’attaque a été rafraîchie. Imaginez à quel point l’Allemagne serait dangereuse avec Thomas Muller derrière les attaquants.

Le trio allemand Kimmich-Gundogan-Goretzka a dominé le match ce soir. L’Allemagne avait plus de 1000 passes et l’Islande environ 300. Des statistiques impressionnantes pour l’équipe.

À plein temps – Allemagne 2: 0 Islande

85‘- Armin Younes remplace Serge Gnabry

78‘- Timo Werner et Jamal Musiala pour Leroy Sane et Kai Havertz

71‘- Remplacement: Florian Neuhaus remplace Leon Goretzka

55‘- Ilkay Gundogan marque un but de classe mondiale! Serge Gnabry avec une passe décisive

45 pi – La deuxième mi-temps démarre!

L’Allemagne a pris les devants très tôt. Il ne leur a fallu que deux minutes pour marquer un but et à la 7e minute, ils étaient déjà à deux.

Certains des meilleurs joueurs de la première mi-temps sont des joueurs du Bayern. Kimmich est l’un des meilleurs sur le terrain, tandis que Sane, Gnabry, Goretzka et Havertz se connectent à merveille devant l’objectif de l’Islande. L’Allemagne a fait de bonnes chances

L’Islande n’a pas l’air bien

Ils n’ont pas donné beaucoup de résistance à l’Allemagne. Ils ont l’air plus lents et se combinent mal. Ils avaient une bonne chance, mais c’est tout. Ils devront faire de gros efforts s’ils veulent un point en dehors de ce jeu.

Mi-temps – L’Allemagne mène 2: 0

7′ – Kai Havertz marque après l’aide de Leron Sane

2‘ – Objectif! Leon Goretzka marque un but précoce après la passe décisive de Serge Gnabry!

Démarrer – Nous sommes en cours!

Première ligne

Pas d’action du Bayern Munich cette semaine, mais ça va! Pour apprécier le bien, il faut accepter le mal. Et très peu de choses pourraient être pires que l’Allemagne en ce moment.

Jogi Low n’a pas appelé Thomas Muller, Jerome Boateng ou Mats Hummels, tandis que Toni Kroos et Niklas Sule sont absents pour celui-ci. Ce n’est pas un bon signe pour les Allemands, qui ont besoin de tous les avantages qu’ils peuvent obtenir à ce stade. Jamal Musiala et Florian Wirtz ont été appelés au NT pour celui-ci, ils devraient donc s’attendre à voir leur première action d’équipe senior dans les semaines à venir. Cela se produira-t-il dans ce jeu? Qui sait. Au final, ce sera principalement le contingent du Bayern transportant les Allemands, comme d’habitude. Espérons un bon match.

Informations sur le match

Lieu: MSV-Arena, Duisburg, Allemagne

Temps: 20 h 45 heure locale, 14 h 45 HNE

TV / streaming: ESPN +, Trouvez votre pays

