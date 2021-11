Allemagne vs Liechtenstein : Compositions, actualités de l’équipe, gestion des absents de Covid, et plus encore !

La pause internationale est là, et l’ancien entraîneur du Bayern Munich Hansi Flick devra dépendre de quelqu’un d’autre que ses noms habituels pour changer, car un tas de joueurs sont soit blessés, soit en quarantaine cette semaine. Heureusement, la qualification est déjà assurée, l’entraîneur peut donc tenter quelque chose de nouveau contre le Liechtenstein sans se soucier des conséquences.

Nouvelles de l’équipe

Au cas où vous n’auriez pas suivi les rapports, voici un bref aperçu de ceux qui partent pour l’Allemagne cette semaine :

Niklas Sule est en auto-isolement après avoir été testé positif pour COVID-19. Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala et Karim Adeyemi sont tous isolés en raison de leurs contacts étroits avec Sule. Les joueurs de Chelsea Timo Werner et Kai Havertz sont respectivement absents en raison d’une blessure et d’une suspension. Nico Schlotterbeck, Florian Wirtz et Julian Draxler rejoignent également la liste des blessés. Ilkay Gundogan, Robin Gosens et Mats Hummels ont tous été exclus de la liste d’appel cette fois, pour leur permettre de se concentrer sur leurs blessures/fatigue respectives.

C’est une bonne chose que Flick ait appelé autant de joueurs, car c’est une longue liste d’absents. L’Allemagne a encore le talent pour affronter le Liechtenstein, alors voici à quoi pourrait ressembler la formation.

Lukas Nmecha pourrait obtenir son premier départ au poste d’attaquant, Thomas Muller commençant derrière lui dans un 4-2-3-1. Leroy Sane et Marco Reus sont les meilleurs candidats pour débuter sur les flancs, compte tenu de toutes les blessures et absences en quarantaine au poste d’ailier.

Au milieu de terrain, Joshua Kimmich se repose pour une fois, ce dont il sera probablement furieux. Pour les fans du Bayern, c’est un soulagement – ​​tant qu’il n’attrape pas le virus lui-même, il peut enfin prendre une semaine de congé et se remettre de toutes les minutes de football qu’il a jouées. Leon Goretzka sera le joueur senior au milieu de terrain, probablement associé à Florian Neuhaus de Gladbach. Maxi Arnold de Wolfsburg est une autre option, mais moins susceptible de commencer car il ne figurait pas sur la liste d’appel d’origine.

En défense, David Raum commencera probablement à l’arrière gauche, Jonas Hofmann reprenant probablement son rôle non conventionnel d’arrière droit allemand. Antonio Rudiger et Matthias Ginter seraient le meilleur choix de défenseurs centraux à la disposition de Flick, étant donné l’absence de Sule. Manuel Neuer, quant à lui, est attendu dans les buts.

Voici à quoi devrait ressembler ce XI :