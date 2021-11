Allemagne vs Liechtenstein : couverture complète des Éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA

Avec le Bayern Munich en pause en ce moment et la plupart des joueurs avec le coronavirus, cette pause internationale va être beaucoup moins intéressante que d’habitude. Même l’Allemagne n’a plus grand-chose à jouer, étant donné qu’elle s’est déjà qualifiée pour la Coupe du monde l’année prochaine.

Il s’agit donc essentiellement d’un match d’entraînement pour Hansi Flick, un peu plus qu’un match amical de pré-saison. Bien sûr, vous savez juste que l’entraîneur ne le voit pas de cette façon – il veut gagner chaque match à 110 mph. Au moins, c’est une bonne pratique pour les gars, étant donné qu’il ne reste qu’un an avant la fin de Qatar 2022.

