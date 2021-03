Allemagne vs Macédoine du Nord: composition, informations sur l’équipe et dernières nouvelles

Avec le Bayern Munich en pause, l’Allemagne affrontera la Macédoine du Nord lors d’un match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA pour le groupe J.

Die Mannschaft a glacé l’Islande 3-0 jeudi dernier, a devancé la Roumanie 1-0 dimanche, et cherchera maintenant à clore cette pause avec une nouvelle victoire sur la Macédoine du Nord.

Les Allemands devraient être à nouveau le grand favori ici, mais avec quelques joueurs défoncés, ce sera intéressant

Jetons un coup d’oeil à qui est dedans et qui est dehors (indice: c’est toujours moche).

Nouvelles de l’équipe

Si vous avez manqué la sortie de la liste, le graphique ci-dessous vous donnera une idée du pool de joueurs avec lequel l’Allemagne travaille:

L’Allemagne, cependant, a déjà été touchée par le virus des blessures / maladies car elle a perdu les joueurs suivants:

Niklas Süle (souche musculaire – OUT, déjà retourné au Bayern Munich) Toni Kroos (adducteur – OUT, déjà revenu au Real Madrid) Jonas Hofmann (COVID-19 positif – OUT, déjà retourné au Borussia Mönchengladbach) Marcel Halstenberg (COVID-19 close isolement de contact – OUT, déjà retourné au RB Leipzig) Robin Gosens (blessure musculaire – QUESTIONABLE) Leon Goretzka (blessure au mollet – PROBABLE) Leroy Sane (blessure aux ischio-jambiers – PROBABLE)

À ce stade, Gosens devrait simplement s’asseoir et s’assurer de revenir à Atalanta à 100%, tandis que Goretzka et Sane ont chacun joué contre la Roumanie. Pourtant, même avec des coups mineurs, ce serait un bon jeu pour Löw de faire pivoter ces deux-là.

Alors, où va Löw à partir d’ici?

Supposons que le vainqueur de la Coupe du monde 2014 restera avec la configuration 4-3-3 qu’il a utilisée lors des matchs contre l’Islande et la Roumanie:

Points clés:

Löw a dit qu’il s’attend à garder la même gamme «pour la plupart», donc je parie qu’il revient à ses sens et n’utilise pas Goretzka ou Sane … ou diable, même Gosens.

Joachim Löw sur l’alignement de demain: « Marc André ter Stegen partira demain dans les buts. C’est déjà décidé. Nous devons voir comment Robin Gosens fait après une longue pause et s’il est assez en forme pour commencer. Pour la plupart, nous garderons la même gamme « pic.twitter.com/HeN1f9S4Yl – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 30 mars 2021

Je suis probablement un dope, mais je pense que Löw fera asseoir Goretzka et Sane. Je m’attendrais à ce que Florian Neuhaus et Timo Werner reçoivent l’appel pour combler ces postes. Je pense cependant que Joshua Kimmich et Serge Gnabry resteront dans le XI. Marc-André ter Stegen devrait être en ligne pour un départ. Nous savons qu’İlkay Gündoğan sera le capitaine, ce qui signifie que Neuer est définitivement absent. Löw aurait dit à Timo Werner qu’il ne lui faisait pas confiance, mais cela semble être le genre de chose que Löw ferait avant de démarrer Werner. Je m’attendrais vraiment à voir Florian Neuhaus remplacer Goretzka.

Autres possibilités:

Sane n’a pas de jour de repos et joue malgré sa blessure, ce qui élimine Werner. Goretzka joue malgré tout vestige de sa blessure et supprime Neuhaus.

Avez-vous une autre idée pour la programmation? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!