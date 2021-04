Allemagne vs Macédoine du Nord: les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, toutes les mises à jour

Comme cela est écrit après le match, nous laissons cela ici pour la postérité. L’Allemagne a joué un match pathétique contre la Macédoine du Nord qui les a vaincus 2-1. Ce qui est pire, c’est que presque tous les joueurs du Bayern Munich ont joué les 90 minutes complètes, à l’exception de Manuel Neuer, ce qui signifie qu’ils se sont à peine reposés.

L’équipe de Joachim Low est un incendie de benne à ordures. Asseyez-vous et regardez comment nous disséquer tout ce qui ne va pas avec l’Allemagne en ce moment. De la sélection, à la forme, aux tactiques – rien n’est bien fait. Comme c’est la fin de la trêve internationale, notre couverture normale liée au Bayern reprendra sous peu.

