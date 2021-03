Allemagne vs Roumanie: composition, informations sur l’équipe et dernières nouvelles

Avec le Bayern Munich en pause, l’Allemagne affrontera la Roumanie lors d’un match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA pour le groupe J.

Die Mannschaft a glacé l’Islande 3-0 jeudi, tandis que la Roumanie a devancé la Macédoine du Nord 3-2.

Les Allemands devraient être à nouveau le favori ici, mais la Roumanie devrait présenter plus de défi – surtout offensivement – que l’Islande ne l’a fait à l’équipage de Joachim Löw.

Jetons un coup d’oeil à qui est dedans et qui est dehors (indice: c’est moche).

Nouvelles de l’équipe

Si vous avez manqué la sortie de la liste, le graphique ci-dessous vous donnera une idée du pool de joueurs avec lequel l’Allemagne travaille:

L’Allemagne, cependant, a déjà été touchée par le virus des blessures / maladies car elle a perdu les joueurs suivants:

Niklas Süle (effort musculaire – OUT) Toni Kroos (adducteur – OUT) Jonas Hofmann (COVID-19 positif – OUT) Marcel Halstenberg (COVID-19 isolement de contact rapproché – OUT) Robin Gosens (blessure musculaire – QUESTIONABLE) Leon Goretzka (blessure au mollet – QUESTIONABLE) Leroy Sane (blessure aux ischio-jambiers – QUESTIONABLE)

Alors, où va Löw à partir d’ici?

Avec autant de blessures, c’est encore un autre jeu de devinettes sur l’alignement de Löw. Cependant, l’entraîneur de 61 ans a déclaré qu’il garderait sa ligne arrière intacte.

Supposons que Löw restera avec la configuration 4-3-3:

Points clés:

Le positionnement des trois avant n’est pas une grande préoccupation lorsqu’il s’agit de prédire les positions exactes en raison de la façon dont ils ont tendance à s’échanger pendant le match. Nous pourrions voir Werner démarrer en tête ou même Gnabry, mais je m’attendrais à ce qu’ils se déplacent de manière fluide tout au long du match. On a l’impression que Löw rendrait un mauvais service au Bayern Munich pour jouer Sane ou Goretzka dans ce match. Même si l’un ou l’autre des joueurs est légèrement défoncé, il serait préférable de les laisser s’absenter de ce match plutôt que contre la Macédoine du Nord (où je suppose que nous verrons une formation plus rotative). J’avais confiance que Löw était honnête en disant que la ligne de fond resterait la même. (S’il change les défenseurs, je le ferai juste dans une pièce sombre et j’écouterai The Who’s «Won’t Get Fooled Again» jusqu’à ce que les larmes se calment). On a l’impression que Neuer va commencer ce match puis céder la place à Marc-André ter Stegen contre la Macédoine du Nord. Je ne pense pas que nous verrons les débuts de Florian Wirtz dans ce match. Je suppose que cela se produira contre la Macédoine du Nord si tout va bien pour l’Allemagne.

Autres possibilités:

Sane joue malgré sa blessure et élimine Werner. Goretzka joue malgré sa blessure et retire Neuhaus.

Avez-vous une autre idée pour la programmation? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!