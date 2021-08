Allemagne Watch : Hermann Gerland à la recherche du prochain grand attaquant

Herrmann Gerland, ancien élève du Bayern Munich, a pris son envol. Beaucoup pensant que la Mannschaft manque d’un attaquant fiable, l’entraîneur vétéran s’est dirigé vers le sud en Autriche pour voir si la solution se trouve là.

Karim Adeyemi a connu un début de saison fulgurant pour le RB Salzburg, marquant six buts en six matches sous la direction du nouvel entraîneur Matthias Jaissle. Se pourrait-il que l’équipe scoute de Salzbourg ait de nouveau frappé la charge maternelle ? Gerland a été repéré à la Red Bull Arena où Adeyemi a marqué le seul but de la journée alors que l’équipe locale battait les pauvres sœurs de la capitale Austria Wien.

Sport Bild rapporte qu’Adeyemi devrait être appelé pour la première fois en équipe nationale avant la fin de l’année.

Adeyemi n’est pas un grand homme, mais se rattrape par sa vitesse, son contrôle précis du ballon et sa connaissance du jeu. Actuellement, il déchire actuellement l’OBL à un taux torride de 1,83 G + A pour 90. À titre de comparaison, Haaland a réussi 1,84 lors de sa dernière demi-saison dans le même club de la même ligue.

Avec les chiffres et la publicité viennent également les inévitables rumeurs de transfert avec le Liverpool FC et l’Arsenal FC de Klopp se battant apparemment contre le FC Barcelona pour le joueur de 19 ans. Transfermarkt a sa valeur cotée à onze millions d’euros, mais on pourrait penser qu’il en faudrait plus pour éloigner le natif de Munich de l’Empire Red Bull.

Il est trop tôt pour dire si Gerland regardait le prochain grand attaquant allemand, mais s’il reçoit un appel de l’équipe nationale, les fans seront mieux placés pour juger par eux-mêmes. Ici, à BFW, nous l’ajouterons à la liste des jeunes que nous gardons à l’œil et essaierons de fournir des mises à jour sur ses progrès de temps en temps.