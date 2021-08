Allemagne Watch: Le statut de la star du Bayern Munich Leroy Sane en danger avec l’équipe nationale allemande

in

Selon un rapport de Sportbuzzer, le statut de la star du Bayern Munich Leroy Sane pour une convocation internationale en provenance d’Allemagne pourrait être mis en doute.

Sane, bien sûr, a eu du mal avec sa forme pendant la majeure partie des deux dernières saisons et alors que Hansi Flick cherche à relancer l’équipe nationale allemande, la place de Sane dans l’équipe est menacée :

Selon les informations de SPORTBUZZER, le portail sportif de RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), Flick a parlé au téléphone avec Julian Nagelsmann avant le match de Cologne et a posé des questions sur l’état de santé de Sané. Il n’a pas entendu beaucoup de choses positives de la part de l’entraîneur du Bayern, de sorte que Flick pensait déjà laisser le Munich de côté lors des matches internationaux contre le Liechtenstein (2 septembre), l’Arménie (5 septembre) et l’Islande (8 septembre). « Je ne veux pas d’une équipe particulièrement jeune ou particulièrement expérimentée. Je veux juste le meilleur », a déclaré l’entraîneur de la SZ DFB. A l’heure actuelle, Sané ne fait certainement pas partie des 23 meilleurs.

Sportbuzzer a également spéculé sur le fait que Flick rappellerait la star du Borussia Dortmund Marco Reus sur la base des déclarations précédentes de l’ancien sextuple vainqueur du Bayern Munich lors de sa conférence de presse d’introduction. De plus, Sportbuzzer a lancé le nom de l’attaquant du RB Salzbourg Karim Adeyemi et de Julian Draxler du Paris Saint-Germain sur le ring pour une sélection.

Cette nouvelle est particulièrement intéressante car nous savons que Flick a envoyé les membres du personnel Hermann Gerland et Danny Röhl pour regarder le Bayern s’entraîner mardi avant le match DFB-Pokal de l’équipe contre le Bremer SV.

Il y a une longue et intéressante expérience avec Flick et Sane. Alors que l’entraîneur a soutenu le joueur une fois qu’il est devenu joueur du Bayern Munich, de nombreuses rumeurs ont dit que Flick n’était pas favorable à ce que le club fasse des folies avec l’ancien homme de Manchester City. Au lieu de cela, Flick voulait rejoindre le club pour poursuivre Timo Werner et Kai Havertz, qui ont tous deux déménagé au Chelsea FC.

Selon les rumeurs, l’accord Sane serait également l’un des principaux points de désaccord dans les désaccords en 2020 et au début de 2021 entre Flick et le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan “Brazzo” Salihamidzic, qui a finalement conduit à la démission de Flick à la fin de la saison dernière.