Allen contre l’avenir de Mahomes et Spencer Rattler avec Trent Dilfer

Russillo partage ses réflexions sur deux des plus gros affrontements de la NFL de la semaine 5 : Chargers-Browns et Chiefs-Bills (0:30). Ensuite, il discute avec le champion du Super Bowl Trent Dilfer de ce qui fait des Buffalo Bills un concurrent du Super Bowl, des difficultés récentes de Patrick Mahomes, des scripts par rapport aux ajustements en jeu, des jeunes QB prenant des coups en fuite, de la situation des QB à Oklahoma avec Spencer Rattler et Caleb Williams, et plus (12,25). Puis Ryen passe en revue quelques gros titres de la BFC, y compris la défaite de l’Alabama contre Texas A&M non classé, la victoire de l’Oklahoma contre le Texas et la victoire de l’Iowa contre Penn State (50:50) avant de discuter brièvement de Fury-Wilder III (1:01:00). Enfin, Ryen répond à quelques questions sur Life Advice soumises par les auditeurs (1:08:05).

Hôte : Ryen Russillo

Invité : Trent Dilfer

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti