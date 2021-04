Allen Family Foundation donne 1 million de dollars pour renforcer les vaccinations COVID dans les communautés mal desservies

L’assistante médicale de Harborview Aurora Artman fournit le vaccin COVID-19 à Jalyssa Atualevao de la Pacific Islander Community Association à Federal Way, Washington (Susan Gregg / UW Medicine Photo)

La Fondation de la famille Paul G. Allen contribue 1 million de dollars pour aider les communautés mal desservies du comté de King à recevoir leurs vaccinations contre le COVID-19.

Alors que la campagne de vaccination continue de s’intensifier et qu’une plus grande partie de la population de Washington est éligible pour les vaccins, les Noirs et les Hispaniques du comté de King reçoivent le vaccin à un taux inférieur, alors qu’ils ont été infectés par COVID à deux contre trois. fois le taux de leurs homologues blancs et asiatiques.

Plus de 40% des résidents blancs et asiatiques du comté, qui comprend Seattle, Bellevue et Redmond, ont reçu au moins leur première dose de vaccin. Ce pourcentage tombe à 30% des résidents noirs et 26% des résidents hispaniques.

Le don soutiendra les efforts du Harborview Medical Center et de l’UW Medicine de l’Université de Washington pour fournir des équipes de vaccination mobiles et des cliniques contextuelles dans des communautés raciales diversifiées, ainsi que pour soutenir le site de vaccination de Harborview. Le don aidera également à financer des partenariats menés par UW Medicine avec des organisations et des dirigeants communautaires pour encourager les gens à se faire vacciner. Les groupes partageront des informations sur les vaccins et travailleront à instaurer la confiance dans leur sécurité.

«Ces fonds ciblés appuieront la livraison de vaccins aux communautés mal desservies de notre région et aideront à combler l’écart d’équité en matière de vaccins qui rend certaines de nos communautés plus vulnérables», a déclaré Lara Littlefield, directrice des partenariats scientifiques et technologiques avec la Fondation Allen.

Le programme de vaccination bénéficie également du soutien des Seattle Mariners, de la Cambia Health Foundation, de Starbucks et de la fonderie10.

La Allen Family Foundation, basée à Seattle, créée à l’origine par feu le co-fondateur de Microsoft Paul Allen et sa sœur Jody Allen, a fait plusieurs cadeaux liés au COVID au cours de l’année écoulée, pour un total de 12 millions de dollars. L’aide a financé des programmes comprenant:

En juin 2020, la fondation a versé 1,2 million de dollars pour l’équipement de protection individuelle des travailleurs de la santé et 1 million de dollars au WA Food Fund, qui profite aux banques alimentaires. L’UW a reçu 3,4 millions de dollars en juillet pour le test COVID de 7 000 personnes dans l’État de Washington. L’étude visait à mieux comprendre la propagation de la maladie. En janvier, la fondation a donné 1,4 million de dollars à des organisations locales de tout l’État pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire, de garde d’enfants et d’autres besoins des diverses communautés qui luttent après la pandémie.