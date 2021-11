Allen Institute lance une nouvelle division pour étudier les circuits cérébraux et le comportement des mammifères

Image haute résolution examinant la connectivité des cellules dans l’ensemble du cerveau de la souris. (Image de l’Institut Allen)

L’Institut Allen de Seattle a lancé une nouvelle division appelée The Allen Institute for Neural Dynamics, qui explorera comment le cerveau exécute des actions complexes telles que la prise de décision, l’apprentissage et la mémoire.

La nouvelle division sera dirigée par le neuroscientifique Karel Svoboda. Il déménagera à Seattle depuis le Janelia Research Campus du Howard Hughes Medical Institute en Virginie, où il est actuellement chef de groupe principal.

« L’Institut Allen pour la dynamique neuronale se concentrera sur la compréhension de la façon dont le cerveau, dans son ensemble, résout les problèmes pour conduire notre comportement et finalement pour permettre notre survie dans des environnements complexes et en constante évolution », a déclaré Svoboda dans un communiqué de presse.

La division se concentrera d’abord sur la recherche visant à comprendre comment le cerveau contrôle la recherche de nourriture chez les souris, un domaine étudié par Svoboda.

« Dans une situation comme la recherche de nourriture, [mammals] apprenez beaucoup plus rapidement que n’importe quel type d’algorithme que l’intelligence artificielle lancerait pour un problème similaire », a déclaré Svoboda. « Il y a quelque chose dans la structure des circuits neuronaux qui a évolué pour mettre en œuvre cet apprentissage rapide, et c’est ce que nous aimerions découvrir. Comment les structures des circuits neuronaux accélèrent-elles l’apprentissage ? »

Le recrutement est en cours pour constituer un groupe de plus de 60 employés dans les prochaines années. Des associés de recherche, des scientifiques, des ingénieurs logiciels et des ingénieurs optiques travailleront dans le bâtiment de l’Institut Allen dans le quartier South Lake Union de Seattle.

Karel Svoboda, qui dirigera le nouvel Allen Institute for Neural Dynamics. (Photo de l’Institut Allen)

La nouvelle division complétera les travaux de l’Allen Institute for Brain Science, qui se concentre sur la cartographie des cellules cérébrales et la façon dont elles se connectent pour former des réseaux. Les chercheurs y étaient récemment au cœur d’un projet de grande envergure comparant les cellules d’une région clé du cerveau chez l’homme, la souris et le singe. Ils ont également publié une carte 3D haute résolution montrant les connexions entre 200 000 cellules d’un amas de cerveaux de souris impliqués dans la vision, à peu près aussi gros qu’un grain de sable.

Les scientifiques du nouvel institut approfondiront leurs recherches en étudiant comment les cellules et les réseaux du cerveau fonctionnent pour guider le comportement. La recherche pourrait également mener à une meilleure compréhension des troubles neuropsychiatriques.

« Nous ne comprenons toujours pas comment les neurones de plusieurs zones cérébrales travaillent ensemble pour produire un comportement intéressant », a déclaré Michael Stryker dans le communiqué. Stryker est membre du conseil d’administration de l’Allen Institute et neuroscientifique à l’Université de Californie à San Francisco.

Stryker a ajouté : « Il s’agit d’un problème très difficile qui doit être poursuivi à une échelle et avec un niveau de soutien à long terme impossible dans la plupart des laboratoires universitaires, ce qui en fait le projet parfait pour l’Institut Allen.

En plus des divisions Brain Sciences et Neural Dynamics, l’Institut Allen comprend l’Institut Allen pour la science cellulaire, l’Institut Allen pour l’immunologie et le Paul G. Allen Frontiers Group.

Le financement de l’Institut Allen est assuré par la succession du cofondateur de Microsoft, Paul Allen, ainsi qu’un mélange de dollars fédéraux et privés. Le nouvel institut a été approuvé par Allen avant sa mort en 2018, selon Svoboda, a déclaré un porte-parole à ..

Svoboda commencera officiellement son poste de vice-président et directeur exécutif de la nouvelle division en janvier. Il est également membre de longue date du conseil consultatif scientifique de l’Allen Institute for Brain Science.