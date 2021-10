Allen Iverson devient brutalement honnête à propos des défauts de Trae Young

Allen Iverson est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de la NBA de tous les temps. Le fait qu’il ait pu faire ce qu’il a fait tout au long de sa carrière, malgré sa petite taille, reste l’un des exploits les plus impressionnants de l’histoire du sport.

Un joueur des temps modernes qui est également capable de faire des choses incroyables sur le terrain de basket bien qu’il soit relativement petit est le gardien des Hawks d’Atlanta, Trae Young.

La semaine dernière, Iverson a rencontré Taylor Rooks de Bleacher Report pour une interview approfondie.

L’un des sujets qu’il a abordés était le jeu de Young.

“Je ne vois aucun défaut dans son jeu”, a déclaré Iverson.

C’est la citation de la louange élevée.

Young a eu une campagne 2020-21 fascinante. Cela a commencé de manière extrêmement dysfonctionnelle et ses coéquipiers l’ont critiqué publiquement et l’entraîneur-chef des Brooklyn Nets, Steve Nash, le critiquant avec colère. Puis, inexplicablement, cela s’est terminé avec lui en train de rôtir sauvagement les Knicks de New York et de mener son équipe aux finales de la Conférence de l’Est. C’est un revirement brutal de fortune.

Iverson n’a jamais été du genre à se mordre la langue. Qu’il règle une fois pour toutes le débat LeBron contre MJ ou qu’il révèle les deux joueurs qui lui ont posé le plus de problèmes dans sa carrière, il le garde généralement assez réel. Donc, s’il fait ce genre d’éloges à Young, vous savez qu’il le pense vraiment.

