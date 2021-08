Allen West mène la campagne pour un recours à la texane pour les juges soft-on-crime: destitution .

in

Le lieutenant-colonel à la retraite Allen West, ancien membre du Congrès et candidat au poste de gouverneur du Texas, fait partie des principaux appels à destituer les juges de district du Texas qui ont libéré à plusieurs reprises des délinquants sous caution, pour les voir commettre des crimes plus violents.

Le mouvement dans le Lone Star State, s’il réussit, pourrait éventuellement servir de modèle dans d’autres États et à Washington DC alors que les législateurs recherchent des solutions à la vague de crimes violents, au financement de la police et à la libération des violeurs, des meurtriers, des agresseurs d’enfants et des criminels violents. le pays.

La cause texane a récemment été ébranlée lorsqu’un avocat des droits civiques a poursuivi en justice après le meurtre d’une jeune femme latino-américaine. Il a nommé 26 juges et magistrats pour la libération des récidivistes dans la communauté.

Chuck DeVore, vice-président des initiatives nationales à la Texas Public Policy Foundation et ancien membre de l’Assemblée de l’État de Californie, demande la destitution de deux juges pour avoir violé la Constitution du Texas en tentant d’empêcher les démocrates de la Chambre en fuite d’être arrêtés.

Les grandes villes du Texas sont aux prises avec une augmentation astronomique de la criminalité, y compris des taux d’homicides record au cours de la dernière année, qui, selon beaucoup, sont le résultat d’une poignée de juges voyous libérant des récidivistes dans la communauté.

La réforme de la mise en liberté sous caution — une priorité législative du gouverneur Greg Abbott cette année — n’a pas été adoptée par la législature au cours de la session ordinaire et de la première session extraordinaire. La législation qui a déjà été adoptée par le Sénat deux fois cette année mais qui est bloquée à la Chambre est prioritaire cette semaine lors de la deuxième session législative spéciale.

À Houston, en proie à une recrudescence de la criminalité, le département de police de Houston a signalé une augmentation de 91 % des homicides depuis 2019.

West a appelé quatre juges du comté de Harris, le plus grand comté du Texas et le quatrième des États-Unis. Tous démocrates, ils comprennent Natalia Cornelio (351e tribunal de district), Josh Hill (232e tribunal de district), DaSean Jones (180e tribunal de district) et Chris Morton (230e tribunal de district).

Just the News a sollicité les commentaires des quatre juges par l’intermédiaire de leurs bureaux. Aucun n’a répondu.

« La prise de conscience que nous avons des juges de district d’État qui libèrent des criminels violents dans les rues du Texas est inadmissible, ces juges ne font plus respecter l’état de droit mais ne font que promouvoir un dangereux programme progressiste-socialiste », a déclaré West. « Ces juges doivent être tenus responsables et démis de leurs fonctions. »

Les juges ont tous fait l’actualité nationale après avoir libéré des récidivistes qui ont ensuite commis des crimes.

Cornelio, par exemple, a libéré sept fois le récidiviste Zacchaeus Rashad Gaston. Après la septième libération, Gaston a été arrêté et accusé d’avoir tiré et tué son ex-petite amie et d’avoir blessé leur enfant d’un an.

Cornelio a également donné à Randal Boyd Burton un engagement personnel pour voies de fait graves avec une arme mortelle, même s’il avait plus de 20 condamnations pour crime. Après sa dernière libération, Burton a tiré sur des députés et a été tué par des tirs de riposte.

Hill a refusé la demande d’un procureur de district de révoquer la caution du suspect de meurtre Vernon Menifee après que la requête ait été pendante pendant deux semaines, après que l’État ait perdu la trace de ses allées et venues, et le bureau du procureur de district a demandé des enregistrements GPS en rapport avec son implication dans une autre fusillade.

Jones a fait la une des journaux après avoir libéré le suspect du meurtre David Cruz, qui a ensuite volé une voiture, a été poursuivi par la police dans une poursuite en voiture, s’est engagé dans une fusillade et a tiré sur un soldat de l’État avant d’être abattu. Jones avait lié Cruz neuf fois en 2020.

Morton a également régulièrement accordé plusieurs cautions pour les accusés de crime, y compris le défendeur habituel Jeffrey Robertson, qui a été libéré sur 14 cautions pour crime. Morton a également accordé au représentant Gene Wu (D-Houston) une ordonnance d’habeas corpus bloquant son arrestation.

L’éminent avocat des droits civiques Ben Crump a poursuivi en justice après le meurtre de Caitlynne Guajardo, résidente du comté de Harris, nommant 26 juges et magistrats qui, selon lui, ont ignoré la loi de l’État et établi une politique consistant à accorder à plusieurs reprises des obligations d’engagement personnel.

De nombreux démocrates qui ont bloqué la réforme de la caution étaient des démocrates qui se sont enfuis pendant 37 jours, empêchant la Chambre de mener des affaires législatives. Le président de la Chambre du Texas, Dade Phelan, a été retardé dans l’émission de 52 mandats d’arrêt à l’encontre de démocrates de la Chambre en école buissonnière parce que le juge du district de l’État démocrate, Brad Urrutia, a émis une ordonnance d’interdiction temporaire l’empêchant de le faire.

« L’ordre est extraordinaire pour son incompréhension époustouflante des concepts constitutionnels de base », a déclaré DeVore, y compris « les « questions politiques », la « séparation des pouvoirs » et les « branches coégales du gouvernement », ainsi que le respect des pratiques de longue date. »

La décision d’Urrutia “a subsumé des pouvoirs exclusivement législatifs à ses propres pouvoirs en tant que membre du pouvoir judiciaire” et a empêché Phelan de remplir son devoir législatif et a empêché la Chambre de mener des affaires législatives, affirme DeVore.

La Cour suprême du Texas a suspendu l’ordonnance d’Urrutia, permettant à Phelan de délivrer les mandats. Cependant, depuis le 10 août, aucun démocrate de la Chambre n’a été arrêté ou amené de force à la chambre. Trois démocrates de Houston sont revenus jeudi permettant à la Chambre de réunir le quorum et de mener des affaires législatives. La réforme de la mise en liberté sous caution devrait être examinée par le comité cette semaine.

Parce que Morton et Urrutia “ont clairement outrepassé leur autorité en s’immisçant dans une affaire interne d’une branche distincte du gouvernement”, a déclaré DeVore, “il est temps pour la législature du Texas ou la Cour suprême du Texas d’envisager d’exercer des pouvoirs clairs qu’ils possèdent sur des juges trop “incompétents”. pour s’acquitter de (leurs) devoirs » en vertu de l’article 15 : destitution.

« Sinon », a-t-il averti, « les juges continueront d’outrepasser leur autorité légitime, cimentant progressivement la suprématie judiciaire, sur la voie d’une inévitable tyrannie judiciaire »,

La Constitution du Texas stipule que les juges de district peuvent être mis en accusation par un gouverneur et les deux tiers de la Chambre et du Sénat pour « [sic] négligence du devoir, incompétence, ivresse habituelle, oppression dans l’exercice de ses fonctions ou toute autre cause raisonnable.

Il prévoit également que le président de la Chambre et 50 représentants de l’État convoquent un procès en destitution. Il permet également à la Cour suprême du Texas et à la Commission d’État sur la conduite judiciaire de prendre des mesures pour révoquer les juges de district.