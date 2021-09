“Aller à Tottenham est un grand pas”

09/06/2021

Le à 20h15 CEST

Bryan Gil, capitaine de l’équipe espagnole des moins de 21 ans, s’est adressé l’avenir de l’équipe nationale qui espère se qualifier pour l’Europe et le sien après avoir signé pour Tottenham Hotspur cet été.

Le footballeur était heureux de jouer dans le Premier : « Avec beaucoup d’enthousiasme. Il y a eu un changement dans ma carrière en allant à Tottenham cette saison et je pense que c’est un grand pas. Je suis très excité & rdquor;a déclaré Bryan Gil, dans des déclarations publiées par la Fédération royale espagnole de football (RFEF).

De plus, l’attaquant a souligné le niveau affiché par l’équipe lors des débuts contre la Russie (4-1) : « Pour être le premier match, cela a montré que nous voulons faire de grandes choses et que nous venons pour nous qualifier et gagner le championnat. Nous espérons battre la Lituanie. L’herbe est artificielle, mais il n’y a pas d’excuses. Comme dit Luis, nous devons sortir pour gagner et dès la première minute pour les manger & rdquor ;.

Enfin, il a parlé de ce que signifie porter le bracelet : « Le poste de capitaine U21 est quelque chose que l’entraîneur vous donne et je lui en suis très reconnaissant. Ceux d’entre nous qui sont ici depuis le plus longtemps doivent mener le groupe hors du terrain car à l’intérieur, vous pouvez voir que nous sommes très unis. Heureux et fier de porter le brassard, a déclaré l’ailier de Barbate, capitaine d’une génération de champions d’Europe des moins de 17 ans et des moins de 19 ans qui cherchent à répéter le succès dans le tournoi des moins de 21 ans.