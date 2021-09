“Aller chez Alfa Romeo est quelque chose d’excitant pour moi”

09/09/2021 à 19h15 CEST

finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) ne continuera pas dans la marque des étoiles la saison prochaine, après cinq saisons dans l’équipe, sera remplacé par le Britannique George Russell, mais entamera une nouvelle aventure au sein d’Alfa Romeo qu’il espère « passionnante ».

“C’est quelque chose de nouveau, quelque chose d’excitant pour moi; un nouveau projet. Il y aura du travail à faire, mais je vais donner toute mon expérience pour essayer de les améliorer dès cette saison, c’est sûr. De manière réaliste, se battre pour des victoires l’année prochaine sera peu probable, mais on ne sait jamais & rdquor;, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse officielle, selon le site motorsport.com.

« Il y a un changement dans la réglementation, Il y a beaucoup de gens motivés et je vais tout faire pour me rapprocher de l’avant., ou à l’avant, dès que possible. C’est un autre type d’état d’esprit, un autre type de concentration. C’est un peu un projet, et j’ai hâte d’avoir mon avis”, a-t-il ajouté.

Bottas a reconnu avoir parlé avec plus d’équipes mais qu’il a finalement opté pour Alfa Romeo, une équipe qui occupe l’avant-dernière place du championnat du monde des constructeurs avec trois points, car « C’était le chemin que je voulais suivre & rdquor;.

“Je suis reconnaissant qu’ils me fassent confiance pour être la bonne personne pour l’équipe. Ils prennent l’avenir au sérieux. Alfa Romeo, en tant que marque, s’est engagé depuis plusieurs années. Je ne veux pas partager plus de détails, mais nous avons des attentes élevées, des objectifs élevés Et, pour moi, c’est vraiment motivant », a-t-il déclaré.

Suite à cette décision, Bottas quittera Mercedes après cinq saisons au cours desquelles il a remporté neuf victoires et 17 pole positions, mais dans laquelle il n’a jamais failli faire de l’ombre au Britannique Lewis Hamilton, septuple champion du monde, dans la lutte pour le titre des pilotes.

“Nous avons encore six mois ensemble, nous allons tout donner là-dedans et c’est là que l’accent est mis. On s’est bien amusé chez Mercedes, on a gagné pas mal de titres constructeurs (quatre depuis son arrivée) et c’était bien d’être le coéquipier de Lewis Hamilton, il a commenté son passage avec l’équipe allemande.