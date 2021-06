Aller de l’avant : une ère de changement est en marche

Portrait de Mahesh Zurale

Par Mahesh Zurale

LA pandémie de COVID-19 a entraîné une évolution rapide des besoins et des comportements des consommateurs, ce qui signifie que les entreprises de tous les secteurs ont dû accélérer leurs transformations technologiques.

Alors que la plupart des entreprises ont investi dans des solutions qui ont aidé leur personnel à numériser leurs opérations, une petite minorité est allée encore plus loin. Ces entreprises ont réalisé que le simple passage au numérique n’était pas une panacée pour leur entreprise. Notre recherche a identifié ces entreprises comme des « maîtres du changement » – celles qui ont donné la priorité à une stratégie technologique plus agressive et progressive qui non seulement s’efforçait de réparer l’entreprise, mais aussi de bouleverser les conventions pour créer une nouvelle vision pour l’avenir.

Le Covid-19 a mis en lumière le fossé de l’innovation

Notre recherche de 2019 sur les stratégies technologiques d’entreprise et leur impact sur les performances a montré que les leaders technologiques – les 10 % des entreprises les plus interrogées – augmentaient leurs revenus deux fois plus vite que les retardataires technologiques – les 25 % les plus bas de notre échantillon. Curieux des effets de la pandémie sur leurs stratégies et performances technologiques, nous avons mené une deuxième série de recherches début 2021, en interrogeant 4 300 cadres dans le monde. Cette recherche a révélé que les leaders technologiques avaient pris une longueur d’avance sur le peloton et augmentaient maintenant à 5 fois le taux de retardataires. Les dirigeants se distinguent en outre dans une autre dimension clé : la création de nouvelle valeur pour toutes les parties prenantes. Cette valeur a été délivrée par le renforcement des compétences des employés, la promotion de leur bien-être, la garantie de la souveraineté et de la confidentialité des données pour les clients, l’exploitation des partenaires de l’écosystème et la conception d’une technologie centrée sur l’humain.

L’ascension des saute-moutons

Les organisations de dépassement ont rapidement augmenté leurs investissements dans des technologies clés telles que le cloud et l’intelligence artificielle. Cela les a aidés à migrer leurs opérations et leur main-d’œuvre vers des environnements virtuels. Par exemple, les institutions de services financiers se sont concentrées sur les efforts visant à améliorer les services bancaires mobiles, permettant aux clients d’effectuer toute transaction à partir de leur téléphone. Les constructeurs automobiles ont commencé à vendre des véhicules via des canaux en ligne pour éviter les contacts en personne.

Les saute-moutons ont essentiellement suivi trois pratiques pour réussir. En imitant ces comportements, d’autres entreprises peuvent prendre des mesures pour combler le fossé de l’innovation :

Remettez la plate-forme au cloud pour renforcer les systèmes. Ce faisant, les leapfroggers suppriment les technologies redondantes et les données déconnectées de la pile informatique tout en gagnant en puissance de calcul et en flexibilité. Par exemple, 81% des saute-moutons avaient adopté une forme de technologie cloud en 2017. Ce chiffre est passé à 98% après la pandémie.

Recadrer en adoptant une stratégie axée sur l’innovation. Les leapfroggers ont pu changer d’orientation, changer leur état d’esprit et traiter les ralentissements potentiels comme des opportunités d’innover avec de nouvelles technologies. La mise à l’échelle de nouvelles innovations est devenue la priorité n ° 1 des saute-moutons pendant la pandémie, et 89 % d’entre eux croient à la création de partenariats dans l’ensemble de l’écosystème.

Atteignez des objectifs commerciaux non traditionnels et non financiers qui créent de la valeur pour plusieurs parties prenantes. Cela comprend la mise à l’échelle de la technologie dans toute l’entreprise et l’investissement dans la main-d’œuvre en améliorant les compétences des employés et en fournissant le bon environnement de travail.

Les entreprises qui s’efforcent véritablement de devenir des « maîtres du changement » doivent continuer à adopter et à accélérer leurs transformations numériques si elles veulent renforcer leur avantage concurrentiel, dynamiser leur croissance future et non seulement survivre, mais prospérer.

L’auteur est directeur général principal, Lead – Advanced Technology Centers in India, Accenture

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.